شكرا لقرائتكم خبر عن هيثم دبور عن فوز فيلم ضى بـ4 جوائز من مهرجان هوليوود: محتاج شنطة زيادة وأنا راجع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب السيناريست هيثم دبور عن سعادته بعد فوز فيلم ضي "سيرة أهل الضى" بأربعة جوائز من مهرجان هوليوود للفيلم العربى، وعلق قائلاً: "سعيد بحصول فيلم سيرة أهل الضي على جائزة أحسن فيلم، وجائزة أحسن إخراج، وجائزة أحسن سيناريو، وجائزة لجنة التحكيم الخاصة للمثلة إسلام مبارك".



تعليق هيثم دبور عن فوز فيلم ضي سيرة اهل الضي

وتابع المؤلف هيثم دبور: "الأهم هو الحفاوة والتقدير من الجمهور في العرض، وأعتقد إني محتاج شنطة زيادة وأنا راجع".

ويروي الفيلم قصة المراهق "ضي" وهو نوبي ألبينو يبلغ من العمر 11 عامًا ويمتلك صوتا عذبا، تدور أحداث الفيلم حول رحلته المليئة بالتحديات، حيث يسافر برفقة عائلته من أسوان إلى القاهرة لتحقيق حلمه بالمشاركة فى برنامج "ذا فويس كيدز".

وكان العرض الأول لفيلم "ضي – سيرة أهل الضي" خلال الدورة الأخيرة لمهرجان البحر الأحمر والمقامة في المملكة العربية السعودية، وحاز الفيلم على إعجاب النقاد والمشاهدين سواء على مستوى مواقع التواصل الاجتماعي أو على المستوى النقدي.

يتناول فيلم "ضي" قصة مراهق يبلغ من العمر 11 عامًا ألبينو (عدو الشمس) نوبي، في رحلة ساحرة من جنوب مصر إلى شمالها مع عائلته المفككة ومدرسة الموسيقى الخاصة به، وصوته الساحر من أجل تحقيق حلمه، والفيلم بطولة الممثلة السعودية أسيل عمران، والممثلة السودانية إسلام مبارك، بالإضافة إلى العديد المصريين حنين سعيد وبدر محمد، ومن تأليف هيثم دبور، وإخراج كريم الشناوى.

جرى اختيار بطل الفيلم بدر محمد ليلعب دور ضي عبر اختبارات ورحلة بحث في محافظات مصر امتدت نحو عام ونصف العام بين عشرات تجارب الأداء، للبحث عن مراهق سيرة أهل الضي بمواصفات خاصة للغاية على المستوى الشكلي والقدرة على التمثيل والغناء، وتم تصوير الفيلم في أكثر من 50 موقعا للتصوير في مختلف محافظات مصر.