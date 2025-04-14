شكرا لقرائتكم خبر عن الخميس.. تكريم عصام عمر وطه دسوقى فى ختام مهرجان الفضائيات المسرحية المتعددة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يسدل الستار على فعاليات الدورة الأولى من مهرجان الفضائيات المسرحية المتعددة دورة الدكتور أشرف زكي، يوم الخميس المقبل 17 أبريل، بحفل ختام يتم تكريم فيه العروض الفائزة إلى جانب عدد كبير من النجوم.

وأعلنت رئيسة المهرجان الدكتورة غادة جبارة رئيس أكاديمية الفنون ومدير المهرجان الدكتور محمود فؤاد صدقي، عن تكريم النجوم عصام عمر وطه الدسوقي في حفل الختام إلى جانب عدد كبير من النجوم.

كما كشفت إدارة المهرجان عن تكريم الفنانة سماء إبراهيم في حفل ختام المهرجان، بعدما انطلق حفل الافتتاح يوم 6 أبريل الماضي، حيث يقام حفل الختام على خشبة مسرح سيد درويش في الهرم، الساعة السابعة مساء.

ووجه الدكتور محمود فؤاد صدقي مدير المهرجان، الشكر إلى الدكتورة غادة جبارة رئيسة مهرجان الفضاءات المسرحية المتعددة ورئيسة اكاديمية الفنون، على الجهد المبذول منها لخروج الدورة الأولى من المهرجان بهذا الشكل المشرف والمنظم والمشرف، ليكون المهرجان واحدا من أهم المهرجانات المسرحية على الساحة الفنية بشكل عام والمسرحية بشكل خاص.

وعبر الدكتور محمود فؤاد صدقي عن سعادته بأن تكون الدورة الأولى من المهرجان تحمل اسم الفنان الدكتور أشرف زكي، مشيرا إلى أن وجوده في حفل الافتتاح وتكريمه من قِبل المهرجان ورئيسة أكاديمية الفنون الدكتورة غادة جبارة، أضاف بهجة وقيمة كبيرة للدورة الأولى والحفل الافتتاح.