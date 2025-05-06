من إسبانيا.. رامي صبري يُعلن انتهاء تسجيل ألبومه الجديد

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: شوق الفنان المصري رامي صبري جمهوره لألبومه الجديد، المنتظر طرحه خلال موسم الصيف الحالي، حيث أعلن عن انتهائه من تسجيل العمل كاملاً من داخل أحد استوديوهات التسجيل في إسبانيا.

ونشر رامي عبر حسابه الرسمي على “إنستغرام” صورة له من داخل الاستوديو، أرفقها بتعليق: “تسجيل آخر أغنية من الألبوم في إسبانيا”، في إشارة إلى أن التحضيرات الفنية وصلت إلى محطتها الأخيرة. وقد تفاعل عدد كبير من المتابعين مع المنشور، معربين عن حماسهم لسماع الألبوم الجديد، وموجّهين التهاني للنجم المصري على اقتراب موعد الإطلاق.

آخر أعماله الفنية

يُذكر أن رامي صبري افتتح مؤخرًا فعاليات بطولة كأس أمم إفريقيا للشباب المؤهلة لكأس العالم، والتي استضافتها مصر، من خلال أغنية “إفريقيا.. غنوا معانا”، التي كتبها تامر حسين، ولحنها رامي صبري بنفسه، ووزعها طارق توكل.

كما قدّم أغنية “الحب عيبنا” ضمن أحداث مسلسل “وتقابل حبيب” الذي عُرض في موسم رمضان الماضي. وقد لاقت الأغنية صدىً إيجابياً لدى الجمهور، نظراً لانسجامها مع السياق الدرامي للمسلسل، وهي من كلمات كريم فهمي، وألحان عمرو الشاذلي.

بهذا، يواصل رامي صبري نشاطه الفني على أكثر من صعيد، ويعد الجمهور بصيف موسيقي حافل بالأعمال الجديدة.