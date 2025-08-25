منها التسامح... مي الغيطي ورؤية خاصة للزواج الناجح

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 25 أغسطس 2025 08:04 مساءً - كشفت الفنانة الشابة مي الغيطي عن رؤيتها الخاصة لمفهوم الزواج، وذلك بعد ارتباطها رسمياً بالطبيب البريطاني أندرياس براون، مشيرة إلى أن الزواج في جوهره يمثل تحدياً كبيراً، بغض النظر عن الفروق الثقافية أو الاجتماعية بين الشريكين، جاءت تصريحاتها خلال تفاعلها مع جمهورها عبر خاصية "اسألني سؤالاً" على صفحتها الرسمية بـ "إنستغرام"، حيث قدمت إجابات صريحة اتسمت بالشفافية.

مي الغيطي: "الزواج تحدّ كبير"

وفي ردها على سؤال أحد المتابعين حول الزواج من شخص ينتمي إلى ثقافة مختلفة، أوضحت مي الغيطي أن التحدي لا يكمن في اختلاف الثقافات بقدر ما يكمن في جوهر العلاقة نفسها، قائلة : "أعتقد أن الزواج بحد ذاته تحدّ في جميع الأحوال، ولا ينبغي أن نبحث عن نسخ متطابقة من أنفسنا، فالعلاقة الناجحة تقوم على القبول والتسامح واللطف والحب، ومن يمتلك هذه القيم فقد حقق جوهر النجاح".

وأضافت أن الاختلافات لا تعد عائقاً طالما توافرت القيم الإنسانية المشتركة، معتبرة أن تلك الأسس هي ما يضمن استمرارية العلاقة وتوازنها، وعند سؤالها عن حياتها بعد الزواج، أوضحت: "لم يتغير الكثير، نحن مجرد صديقين مقربين نقضي وقتنا معاً".

سكرين شوت من الاستوري التابع لحساب مي الغيطي بإنستغرام

مي الغيطي في عمل درامي خليجي

على جانب آخر، تخوض الفنانة الشابة مي الغيطي، أولى تجاربها في عالم الدراما الخليجية من خلال مسلسل يحمل اسم "جَدَّ جَديدْ"، الذي تدور أحداثه حول يوسف الذي يستيقظ من غيبوبة دامت لسنتين، ويحاول أن يستعيد هويته مرة أخرى، وسط فوضى ذكرياته الضائعة وشعوره بالذنب والتوهان، يساعده في الرحلة جدته وأصدقاؤه الذين يواجهون مشاكلهم الخاصة بدورهم.

ويشارك في بطولة المسلسل عدد من نجوم السعودية ومصر، على رأسهم أماوري، والفنانة القديرة سوسن بدر، أضواء بدر وآخرون، ومن إخراج سلمى الكاشف، فكرة أماوري، تأليف وسيناريو وحوار ريم القماش.



كواليس مسلسل جدّ جديد- الصورة من المكتب الصحفي للفنانة أضواء بدر



