قصص الدراما الخليجية في الأوف سيزون.. مسلسلات قصيرة منتظرة لكبار النجوم

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 25 أغسطس 2025 09:59 مساءً - تشهد الساحة الدرامية الخليجية في موسم "الأوف سيزون" أعمالًا تحمل قصصًا غنية بالأحداث وتتميز بطرح درامي مكثف ومتنوع، إلا أن العامل المشترك في أغلب هذه الأعمال هو أن قصصها تنتمي لنوعية المسلسلات القصيرة، ومن خلال التقرير سوف نتعرف بالتفصيل إلى قصة كل مسلسل .
وبجانب قصته المميزة، هناك عامل آخر سوف يجعل مسلسل "سستر فخرية"، ضمن قائمة المشاهد الأولية، وهو أن بطلته النجمة هدى حسين والتي دائماً نجدها في أعمال درامية ذات ثقل، ودلّل علي ذلك مخرج العمل مناف العبدال، والذي أكد في منشور له عبر صفحته على "إنستغرام"، أن المسلسل سيكون تجربة مختلفة تماماً له، وللفنانة هدى حسين، قائلاً: "تجربة مختلفة بطعم النجاح، لما يكون الحلم أكبر من الخوف، تبدأ أجمل الحكايات مع ملكة الشاشة الخليجية الرائعة هدى حسين".
المسلسل يتكون من 8 حلقات، ويشارك في بطولته كوكبة من نجوم الخليج وهم مرام البلوشي، خالد أمين، أحمد إيراج، شهاب حاجية، ميس كمر، حسن عبدال، مشعل الشايع، أبرار أبو سيف بالإضافة إلى آخرين، وقام بتأليف العمل محمد شمس .
ولأن تلك الحقبة تركت بصمتها في الذاكرة، يقدّم العمل لمسة حنين خاصة عبر الملابس والموسيقى والديكور، فيروي حكاية عائلة تبدو مترابطة من الخارج، بينما تخفي أعماقها تحديات وخبايا تجعل من كل حلقة تجربة إنسانية غنية بالمعاني، ممزوجة بالتقلبات والمواقف المشوقة.
ويشارك في بطولة العمل عدد من الفنانين المميزين، منهم قحطان القحطاني، طيف، أحمد إيراج، يعقوب عبد الله، رهف محمد، فهد الصالح، ناصر الدوسري وغيرهم.
ومن المتوقع أن يحظى العمل بمشاهدة عالية عند عرضه، لما يتناوله من أحداث مشوقة، إذ تجسد شخصية الطبيبة النجمة الكويتية إلهام الفضالة، محور أحداث العمل والتي تعمل في أحد المستشفيات والتي تكتشف أن ابنتها كانت حاملاً بعد وفاتها في حادث قتل، مما يدفعها لبدء رحلة البحث عن أسرار الحمل والقضية.
ولعل ما يميز مسلسل "أثر بارد" هو مشاركة عدد من الوجوه الشبابية بالعمل أمثال ناصر عباس، رهف العنزي، حنين حامد، شملان العميري، غرور صقر.
المسلسل يقع في 8 حلقات، وهو من تأليف الكاتب محمد عبد الحليم شمس، وإخراج باسم شعبو، ويضم عدداً من النجوم أبرزهم الفنان السعودي سعيد قريش الذي يتقاسم دور البطولة مع إلهام الفضالة.
"كان إنسان" هو عمل درامي كويتي يتكون من 8 حلقات، وتدور أحداثه حول شاب مسالم تنقلب حياته رأساً على عقب إثر حادث مفاجئ، ليجد نفسه في رحلة جديدة يسودها الغضب والرغبة في الانتقام، فتتصاعد الأحداث كاشفةً عن الوجه الآخر للإنسان حين تدفعه الظروف القاسية لتجاوز طبيعته الطيبة.
ومع اقتراب عرض المسلسل، حرص الفنان والمنتج عبد الله بوشهري، أن يلهب حماس متابعيه لهذا المسلسل، إذ نشر الملصقات الدعائية له عبر حسابه الرسمي على "إنستغرام"، ظهر عليه أبطاله بطريقة منفردة وبملابس ملطخة بالدماء، معلقاً: "مسلسل كان إنسان تاريخ 29 أغسطس حصرياً على شاهد، إن شاء الله يعجبكم العمل".
العمل من إنتاج عبدالله بوشهري، تأليف فاطمة العامر، وإخراج علي العلي ويجمع عدداً من نجوم الكويت أبرزهم علي كاكولي، جاسم النبهان، نور الدليمي، طيف، آلاء الهندي، آسيا الفرج، ناصر عباس وغيرهم.
ومن خلال مواقف مشوقة وساخرة، يرصد العمل انعكاس تلك الأزمة على الأفراد والأسر، وما تركته من تحولات اجتماعية ونفسية غيرت ملامح حياة الكثيرين.
العمل المرتقب يعد أولى خطوات القصبي في موسم "الأوف سيزون"، ويأتي امتداداً لمسيرته الحافلة في مجال الكوميديا والدراما الخليجية.
منصة "شاهد" والتي سوف تقوم بعرض هذا المسلسل، استغلت حفاوة جمهور ناصر القصبي به، لتلهب حماسهم، بعد أن نشرت الملصق الدعائي للمسلسل عبر حسابها الرسمي بـ "إنستغرام" والذي ظهر عليه "القصبي" منفرداً ممسكاً بيده الاسكريبت الخاص بالعمل، مرفقاً بها تعليقاً يشير بأننا سنكون أمام عمل درامي مميز، حيث جاء كالتالي: "انتظروا ناصر القصبي في عمل استثنائي، فبراير الأسود قريباً على شاهد".
عودة النجم السعودي ناصر القصبي للدراما من جديد، لم تكن هي وحدها مثيرة للتفاعل، بل أثار أيضًا اسم المسلسل تفاعلاً واسعاً بين المتابعين، خاصة لكونه يتطابق مع اسم فيلم مصري شهير للنجم الراحل خالد صالح، ما زاد من تساؤلات الجمهور حول مضمون المسلسل وخطه الدرامي.
ويضم "فبراير الأسود" المكون من 10 حلقات نخبة من نجوم الدراما الخليجية، من أبرزهم حبيب الحبيب، سناء يونس، لولو التميمي ويزيد المجيول، وهو من تأليف ناصر العزاز وإخراج عمرو صلاح.
وهذا ما أكد عليه بطل المسلسل، النجم الكويتي خالد أمين، مقطع فيديو قصير، عبر صفحته الرسمية على "إنستغرام" ، والذي تبين من خلاله بأن وظيفته تتطلب التعامل مع الموتى، من خلال وضعهم في الثلاجات التي أعدت خصيصاً لهم بالمستشفيات، في ظل أجواء سيطر عليها الخوف والفزع نظراً لوجود صراخ شديد ومتكرر في خلفية الفيديو.
ونوه "أمين" في تعليقه بأن أحداث العمل مستوحاة من قصة حقيقية ، وكتب قائلاً: "توكلنا على الله عملنا القادم بإذن الله مسلسل مأمور الثلاجة، مستوحى من قصة حقيقية".
العمل يضم نخبة من نجوم الدراما من أبرزهم الفنان جمال الردهان، خالد أمين، عبدالله التركماني، كفاح الرجيب، عبد الناصر الزاير، مبارك سلطان، محمد الوزير، إسماعيل سرور، أحمد الحليل، عبدالله الخضر، نايف البشارة، ثامر العسلاوي، شبنم خان، آمنة العبدالله.
عودة لأجواء التسعينيات
"سيستر فخرية".. حكايات إنسانيةبين حنين التسعينيات وتشابك الحكايات الإنسانية، يعود المشاهد مع عمل درامي يحمل في طياته دفء الماضي وإثارة المواقف غير المتوقعة. رحلة تضع الأبطال أمام اختبارات صعبة، وتكشف عن أسرار تختبئ خلف تفاصيل الحياة اليومية، وذلك من خلال مسلسل بعنوان "سيستر فخرية"، الذي ينقل جمهوره إلى أجواء التسعينيات حيث يضعهم أمام حكايات اجتماعية متنوعة بطابع إنساني ودرامي خفيف، لتكشف عن مواقف حياتية معقدة واختبارات صعبة يمر بها الأبطال، ومع تطور الأحداث، تتجه الخيوط نحو شخصية "فخرية"، التي تجسدها النجمة هدى حسين، لتصبح القلب النابض والمحرك الأساسي للعمل.
"صيف 99".. تفاصيل منسيةمسلسل "صيف 99" هو الآخر يعيد المشاهد إلى أجواء التسعينيات، حيث تتكشف ملامح الحياة اليومية للأسرة وما تحمله من علاقات متشابكة بين أفرادها، وصراعات الأجيال الناتجة عن اختلاف الرغبات وتباين وجهات النظر، في ظل مجتمع يعيش تحولات اجتماعية وثقافية بارزة.
" غموض مكثف"
"أثر بارد".. لغز غامضفي أجواء يملؤها الغموض والإثارة، ينطلق مسلسل "أثر بارد" ليأخذ المشاهد في رحلة مليئة بالأسرار والأحداث غير المتوقعة. تبدأ الحكاية حين تكتشف طبيبة أن ابنتها كانت حاملاً قبل وفاتها الغامضة، لتجد نفسها أمام لغز يقودها إلى عالم من الصراعات.
"كان إنسان".. تجربة فريدةبأسلوب جريء ورؤية بصرية مبتكرة، يطل مسلسل "كان إنسان" ليأخذ المشاهد في تجربة نفسية فريدة، تكشف عن قضايا إنسانية عميقة وتضع الدراما الخليجية أمام نقلة نوعية جديدة .
"لمسة مختلفة"
"فبراير الأسود".. كوميديا في قلب أزمةفي عمل يجمع بين الطابع الكوميدي والطرح الاجتماعي الجريء، يقدم النجم ناصر القصبي مسلسل "فبراير الأسود"، مستلهماً أحداثه من أزمة البورصة السعودية عام 2006.
ملفات حقيقية في "مأمور التلاجة".. هل سينافس في موسم " الأوف سيزون"؟ورغم ترجيحات عرضه في موسم الأوف سيزون، إلا أن هناك احتمالات قوية لعرضه أيضاً في الموسم الرمضاني المقبل، إلا أن اسمه اعتلى ترند منصات التواصل الاجتماعي ومحرك البحث الشهير "غوغل"، والحديث هنا عن مسلسل "مأمور التلاجة"، الذي أحدث ضجة كبيرة عقب قيام أبطاله بالترويج له، والسبب الرئيسي وراء ذلك هو أن حبكته مستوحاة من قصة حقيقية، إذ تفتح النافذة على عالم خفي يعيش فيه من ترتبط وظائفهم بالموتى، كاشفاً عن صعوبات هذه المهنة وما تحمله من حكايات إنسانية.العمل يقدم مزيجاً مشوقاً من الدراما الاجتماعية، تتخلله لمسات كوميدية ومواقف غامضة تضيف بعداً مختلفاً للتجربة.
