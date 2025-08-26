جوليان مور تكشف سرًّا من زفافها بعد أكثر من عقدَين من الحبّ

إحتفلت الممثّلة جوليان مور بمرور اثنين وعشرين عامًا على زواجها من المخرج بارت فروندليش، إذ شاركت عبر إنستغرام صورًا من زفافها عام ٢٠٠٣. ظهرت مور بفستان بنفسجيّ فاتح وهي تحمل ابنتها ليف (ستّة عشر شهرًا حينها)، بينما ارتدى فروندليش بذلة بربطة عنق بنفسجيّة ممسكًا بيد ابنهما كالِب البالغ خمس سنوات.

وعلّقت مور ممازحة: “عيد زواج سعيد يا حبيبي… بعد اثنين وعشرين عامًا ما زلت لا أعرف لماذا كان موضوع الحفل هو البنفسجيّ”.

انهالت التّهاني من أصدقائها المشاهير، بينهم ناعومي واتس وتريسي بولان، فيما كتبت مصمّمة المجوهرات مارجري هيرشي: “لأنّ البنفسجي يليق على ذوات الشعر الأحمر؟”

إلتقى الثّنائيّ عام ١٩٩٦ خلال تصوير فيلم The Myth of Fingerprints، ورُزقا “كالِب” عام ١٩٩٧ وليف عام ٢٠٠٢، قبل أن يعقدا قرانهما في حفل صغير بنيويورك في أغسطس ٢٠٠٣.

أكّدت مور سابقًا أنّ سرّ نجاح زواجها هو الرّغبة المشتركة في البقاء معًا والكثير من الضّحك قائلة: “بارت دائمًا يجعلني أضحك حتّى تنقلب جفوني.”