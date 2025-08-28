بالصّور- مراد يلدريم وجيمري بايسال يخطفان الأنظار في جلسة تصوير “ورود وذنوب”

نشرت قناة Kanal D التّركيّة الصّور الأولى من جلسة تصوير الملصق الرّسميّ لمسلسلها الجديد “ورود وذنوب” الّتي جمعت الممثّلَين مراد يلدريم وجيمري بايسال في أجواء لافتة سرعان ما تصدّرت اهتمام الجمهور وتداولها روّاد مواقع التّواصل بكثرة، بانتظار عرض العمل قريبًا على الشّاشة.

الجلسة اتّسمت بالإطلالة القويّة لمراد والطّاقة الإيجابيّة المشرقة لجيمري، إذ قدّم الثّنائيّ لقطات لافتة عكست ملامح شخصيّتَه الدّراميّة، وهذا ما زاد من حماسة المشاهدين لمتابعة الكيمياء الجديدة بينهما بعد أن ظهرا سابقًا كأخ وأخت في مسلسل “رامو” عام ٢٠٢٠.

العمل المرتقب من إنتاج شركة NGM الشّهيرة بأعمال مثل إخوتي وحكاية ليلى، سينطلق تصويره قريبًا جدًّا في اسطنبول، بقصّة كتبتها يلدا إير أوغلو المعروفة بأعمالها النّاجحة (الأزهار الحزينة والعشق المبكي). بينما يتولّى الإخراج الثّنائي إيمره كاباك أوشاك وإيدا تيكسوز اللذان قدّما سابقًا ابنة السّفير وثلاث أخوات.

ويمثّل مراد يلدريم شخصيّة “سرحات”، فيما تلعب جيمري بايسال البطولة النّسائيّة، ليشكّل هذا التّعاون أوّل ثنائي رومنسيّ يجمعهما على الشاشة، وهذا ما يمنح العمل قيمة إضافيّة ويثير فضول الجمهور. كما يمثّل المسلسل عودة مراد إلى قناة Kanal D بعد غياب دام ستّة عشر عامًا منذ مشاركته في عاصي (٢٠٠٧-٢٠٠٩)، وهذا ما يضفي على المشروع بعدًا خاصَّا لمحبّيه.

ومع الأصداء الكبيرة الّتي أحدثتها صور جلسة التّصوير، يبدو أنّ “ورود وذنوب” مرشّح ليّون من أبرز مشاريع الدّراما التّركي ة هذا العام.