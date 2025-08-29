كيفن سبيسي يعود إلى مهرجان فينيسيا 2025 بفيلم "Holiguards Sag".. خارج البرنامج الرسمي

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 29 أغسطس 2025 02:04 مساءً - تستقبل الدورة الثانية والثمانين من مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي، التي تُقام بين 27 أغسطس و6 سبتمبر 2025، حدث لافت يتمثل في عودة الممثل والمخرج الأمريكي الحائز على جائزتي أوسكار كيفن سبيسي، اليوم 29 أغسطس إلى السجادة الحمراء للمهرجان الأبرز عالميا، للكشف عن المقطع الدعائي لفيلمه الجديد "Holiguards Saga — The Portal of Force" خلال عشاء احتفالي خاص يُقام على هامش المهرجان، في خطوة تُعد أول عودة له إلى الإخراج بعد غياب تجاوز العقدين.

هذا العرض، الذي يقام خارج البرنامج الرسمي للمهرجان، يُمثل محطة جديدة في مساعي كيفين سبيسي Kevin Spacey لإعادة تقديم نفسه للجمهور بعد سنوات من الجدل القانوني والتراجع المهني واستبعاده بشكل شبه كامل من ستديوهات هوليود.

"Holiguards Saga": رؤية إخراجية طموحة

يمثل الفيلم الجديد أول تجربة إخراجية لكيفين سبيسي منذ فيلمه الموسيقي "Beyond the Sea" (2004)، ويأتي كإنتاج مشترك بين عدة دول: الولايات المتحدة، المكسيك، الهند، الإمارات العربية المتحدة، والبرتغال. وقد جرى تصويره في المكسيك خلال عامي 2023 و2024، ما يعكس طابعه العالمي من حيث المواقع والطاقم الفني.

يشارك في البطولة إلى جانب سبيسي نفسه كل من: دولف لوندغرين (المعروف بدوره في Rocky IV)، تايريس جيبسون (من سلسلة Fast and Furious)، بريانا هيلدبراند (من Deadpool)، الممثلة الهندية ديشا باتاني، إريك روبرتس، لادو أوخوتنيكوف، الذي شارك أيضًا في كتابة السيناريو مع سيرجي تورشيلين.

تدور القصة حول صراع أسطوري بين فصيلين خارقين قديمين: "الهوليغاردز" و"الستاتيغاردز"، يتنازعان سرًا على السيطرة على البشرية. وفي قلب الأحداث، تكتشف امرأة أنها ابنة زعيمي الفصيلين، لتجد نفسها أمام خيار مصيري قد ينهي الحرب المستعرة. وفي خط موازٍ، يُخطط استراتيجي من الستاتيغاردز لهجوم كارثي على باريس باستخدام جهاز نووي وجيش من المدنيين المسيطر عليهم ذهنيًا، مستغلًا قوة كونية مصدرها بوابة تُعرف باسم "البرايم".

وتطمح شركة الإنتاج Elledgy Media Group بقيادة المنتجة إلفيرا باترتون-غافريلوفا إلى أن يكون الفيلم بداية لسلسلة سينمائية جديدة، مع نية لإطلاقه خلال 2025، رغم عدم الإعلان عن تاريخ محدد للعرض التجاري.

حدث خاص خارج البرنامج الرسمي

أكدت إدارة مهرجان فينيسيا أن عرض المقطع الدعائي للفيلم لن يكون جزءًا من البرنامج الرسمي، بل ضمن عشاء احتفالي خاص، يتخلله برنامج ثقافي متنوع يشمل عروض أوبرا ورقص جورجي.

وتأتي هذه الخطوة لتُعيد إلى الأذهان ظهور سبيسي المفاجئ في مهرجان كان السينمائي 2025، حيث روج لفيلم مستقل بعنوان The Awakening خلال حدث جانبي. ومن الواضح أن استراتيجية سبيسي تتمثل في استغلال المهرجانات الأوروبية الكبرى لإعادة تقديم نفسه تدريجيًا إلى الأوساط السينمائية والجمهور، في ظل صعوبة عودته المباشرة إلى هوليوود.

سياق عودة سبيسي: بين التحديات والانتصارات

يأتي هذا الظهور في مهرجان فينيسيا في إطار محاولات سبيسي المستمرة لإعادة بناء مسيرته بعد سنوات من الجدل. فمنذ عام 2017، واجه الممثل اتهامات متعددة، ما أدى إلى استبعاده من مشاريع بارزة في هوليوود، لكن سبيسي تمكن في السنوات القليلة الماضية من تحقيق بعض الانتصارات القانونية، وتمت تبرئته في عدة قضايا مدنية وجنائية أمام محاكم الولايات المتحدة، والمملكة المتحدة، وقد نفى سبيسي جميع الاتهامات، واعتبرها "غامضة وغير دقيقة"، منتقدًا الفيلم الوثائقي الذي اقار الجدل حوله لأنه لم يمنحه وقتًا كافيًا للرد.

على الصعيد المهني، واصل سبيسي المشاركة في مشاريع مستقلة مثل: الأداء الصوتي في فيلم "Control"، والتمثيل في أفلام "Peter Five Eight" و"The Man Who Drew God" (2021)، الذي شكل أول عودة فعلية له بدعم المخرج الإيطالي فرانكو نيرو.

كما حظي سبيسي بتكريمات في إيطاليا، منها: جائزة الإنجاز مدى الحياة في مهرجان تاورمينا (2024)، جائزة Maximo Excellence في مهرجان Italian Global Series في ريميني (2025).

وفي خطاباته خلال هذه المناسبات، أعرب سبيسي عن امتنانه لمن دعموه، مبدياً "تسامحه" مع من "تسرعوا في الحكم عليه"، لكنه أكد أنه لا يخطط للتعاون معهم مستقبلًا.

ردود فعل متباينة وتوقعات حول مستقبل كيفن سبيسي

إعلان مشاركة كيفن سبيسي في فينيسيا أثار نقاشًا واسعًا بين الأوساط السينمائية والجمهور. فبينما يرى البعض أن مشروعه الجديد يمثل مغامرة فنية طموحة قد تمهد لعودته، يشكك آخرون في إمكانية تجاوزه للجدل الذي لا يزال يحيط باسمه.

ووصفت المنتجة إلفيرا باترتون-غافريلوفا الفيلم بأنه "تجربة إبداعية صعبة لكنها مُلهمة"، مؤكدة أن الهدف هو إطلاق سلسلة عالمية قادرة على المنافسة في سوق أفلام الخيال العلمي.

ومع ذلك، يبقى مستقبل الفيلم غامضًا، خصوصًا في ظل عدم تحديد موعد إصدار رسمي، وتباين ردود الفعل المبكرة على مواقع مثل JoBlo، حيث اعتبر بعض المعلقين أن المشروع قد يثير ضجة، بينما توقع آخرون أن يمر مرور الكرام دون أن يترك أثرًا يذكر.

يبقى السؤال مطروحًا: هل سيكون هذا المشروع بداية لمرحلة جديدة في مسيرة سبيسي، أم مجرد محاولة أخرى ضمن سلسلة محاولات لإعادة الاندماج في صناعة لم تغفر له بعد؟

