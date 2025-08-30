هؤلاء النجوم تتمنى ميرنا جميل العمل معهم!

ميرنا جميل: اللعبة أقرب الأعمال لقلبي

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 30 أغسطس 2025 01:34 صباحاً - تحدثت الفنانة الشابةخلال حلولها ضيفة في بودكاست "فضفضت أوي" مع الفنان والمخرجعن جوانب متعددة من حياتها الفنية والشخصية، حيث تحدّثت عن أعمالها المفضلة، أحلامها في التمثيل، بالإضافة إلى النجوم الذين تتمنى العمل معهم في المستقبل؛ كما روت العديد من المواقف الكوميدية عن ذكريات طفولتها.كشفتعن أحب الأدوار إلى قلبها، وهو دورها في مسلسل "اللعبة"؛ مشيدة بإيفاته وأنه من أكثر أدوارها التي تركت بصمة في قلوب الجمهور؛ حيث قالت: " مسلسل اللعبة من أقرب الأعمال إلى قلبي، وأعلى إيفيهات علمت في تاريخ اللعبة كانت من كتابة المخرج معتز التوني".وخلال الحلقة تحدثتعن النجوم الذين تتمنى العمل معهم في المستقبل؛ حيث قالت : "نفسي اشتغل مع محمد إمام، أحمد عز، كريم عبد العزيز، ومحمد هنيدي بحس أننا نشبه بعض في طريقة الهزار يعني ممكن نعمل ديو حلو أوي مع بعض، أيضًا الله يرحمه علاء ولي الدين كان نفسي اشتغل معاه أوي، متأكدة أني لو كنت اشتغلت معاه كنا هنطلّع حاجة حلوة أوي".وأكملت ميرنا :"أما في الزمن القديم كان نفسي اشتغل مع فؤاد المهندس، وثلاثي أضواء المسرح، كان نفسي أكون أصلًا من الزمن دا وأجسد معهم العديد من الأدوار"؛ مشيدة إلى مدى ذكاء هذا الجيل من النجوم وإبداعهم الفني.وبعيدًا عن الفن والكاميرا؛ كشفتعن جوانب من شخصيتها؛ وتحدثت عن العديد من المواقف الكوميدية في ذكريات طفولتها قائلة : " أنا طفولتي كنت أبدو طفلة مؤدبة جدًا ، وكنت طفلة مؤدبة في البيت إلى أن يحضر لنا ضيوف، كنت أقوم أرقص بلدي على أي طاولة، ومن كثرة الأفلام التي كنت أشاهدها كنت أحكيلهم حكاوي بقى عن أن ماما بقالها أسبوعين مأكلتنيش".وأكملت ميرنا : "أما في المدرسة أنا كنت متوفقة في دراستي على الرغم من ظهوري كطفلة مشاغبة، ولكني كنت أحصل على الدرجات النهائية تحديدًا في مواد التاريخ والجغرافيا؛ التاريخ لأنها مليئة بالقصص وتذكرني بالأفلام، كما أحببت مادة الجغرافيا منذ طفولتي، عندما استطعت رسم الكرة الأرضية في سن 13 عاماً ومن وقتها أصبحت أعرف أماكن القارات والدول والمحيطات"؛ مشيرة إلى أنها كانت محبة للتحدي والرغبة في أن تكون ضمن الأوائل في المدرسة.كما روت موقفًا من طفولتها جمعها بشقيقتها؛ موضحة أنها كانت ستتسبب في كارثة بعائلتها؛ قائلة : " كنت هبقى السبب في ضياع عيلة، كنت باخد أختي الصغيرة وعايزة أهرب بيها، كنت ألاقي الدادة بتغلس عليها وهي مش بتغلس، كانت بتربيها، بس كنت عايزة أخدها وأهرب، تخيل لو كنا هربنا".أطلعوا على من بينهم أحمد حلمي ونيللي كريم.. مشاهير يمتلكون مواهب غير التمثيلعلى جانب آخر، تعيش الفنانةحالة من النشاط الفني كبيرة؛ حيث تواصل تصوير أحداث الجزء الخامس من مسلسل "اللعبة"، وذلك بمشاركة كل من الفنان، شيكو، مي كساب، عارفة عبد الرسول، سامي مغاوري، محمد ثروت، حسام داغر، محمود حافظ، ومن إخراج معتز التوني، وتأليف أحمد سعد والي، وإنتاج أمير شوقي.وتدور أحداث الجزء الخامس من "اللعبة" حول تصاعد التحدي بين وسيم ومازو، بعد أن تمكن وسيم من اقتناص الجائزة الكبرى في الجولات السابقة من اللعبة التي دخلا في منافسة بها، ويعود مازو هذا الموسم بعزيمة أكبر لتعويض خسارته، ساعياً بكل قوته لتحقيق الفوز وردّ الاعتبار في منافسة جديدة بينهما.يذكر أن مسلسل "اللعبة" تم عرض الجزء الأول منه في عام 2020، ثم تم عرض الجزء الثاني بعنوان «ليفل الوحش» عام 2021، ثم الجزء الثالث بعنوان «اللعب مع الكبار» عام 2022، والجزء الرابع بعنوان «دوري الأبطال» عام 2023، وجميعها تم عرضها في البداية عبر منصة شاهد، وكانت من أكثر الأعمال مشاهدة في قوائم المنصة المعروفة عربياً.كما تعاقدت خلال الفترة الماضية على بطولة فيلم "الساحل الشرير" إلى جانب، والذي يدور في إطار اجتماعي كوميدي، يحمل العديد من المفاجآت، وكان من المقرر أن يتولى سامح عبد العزيز إخراجه قبل رحيله.وبدأت مؤخرًا تصوير فيلم كوميدي جديد بعنوان "الكراش"، يجمعها بـ، ومن إخراج محمود كريم، وتظهر ميرنا خلاله في دور سيدة أعمال، والعمل يدور حول فكرة الحب من أول نظرة، عندما تقابل شخصًا وتُسحر به.والفيلم من تأليف لؤي السيد وإخراج محمود كريم، وإنتاج شركة نيوسنشري للمنتج زيد الكردي، ويشارك في الفيلم بجانب داود وميرنا، كل من : شيرين رضا، باسم سمرة، حسن أبو الروس، وآخرين.