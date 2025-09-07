الليلة الأولى لجوائز إيمي للفنون الإبداعية: القائمة الكاملة للفائزين

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 7 سبتمبر 2025 02:12 مساءً - على مدار يومين، أُقيم الحفل الأول لتوزيع جوائز إيمي للفنون الإبداعية، يوم أمس السبت 6 سبتمبر على أن تُستكمل باقي الجوائز اليوم 7 سبتمبر، لتكريم الفنون الإبداعية في أبرز المسلسلات العالمية.

ومن بين الفائزين الأوائل في الليلة الأولى؛ جوليان نيكلسون كأفضل ممثلة ضيفة في مسلسل كوميدي عن مسلسل Hacks، بريان كرانستون كأفضل ممثل ضيف في مسلسل كوميدي عن مسلسل The Studio، ميريت ويفر كأفضل ممثلة ضيفة في مسلسل درامي عن مسلسل Severance، وشون هاتوسي كأفضل ممثل ضيف في مسلسل درامي عن مسلسل The Pitt.

القائمة الكاملة لجوائز إيميم للفنون الإبداعية في ليلتها الأولى

أفضل برنامج رسوم متحركة: Arcane • The Dirt Under Your Nails

أفضل طاقم تمثيل لمسلسل كوميدي: Lionsgate Television

أفضل طاقم تمثيل لمسلسل درامي: The Pitt

أفضل طاقم تمثيل لمسلسل أو فيلم محدود أو مختارات: Adolescence

أداء صوتي رائع لشخصية: Bridgerton

تصميم رقصات متميز للبرامج النصية: Étoile

تصوير سينمائي متميز لمسلسل أو فيلم قصير أو مختارات: Adolescence الحلقة الثانية

أفضل تصوير سينمائي لمسلسل (نصف ساعة): The Studio

أفضل تصوير سينمائي لمسلسل (ساعة واحدة): Severance

أزياء معاصرة مميزة لمسلسل: The Studio

أزياء معاصرة مميزة لمسلسل أو فيلم قصير أو مختارات: The Penguin • A Great Or Little Thing

تصفيف الشعر المعاصر المتميز: The Penguin • Cent’anni

مكياج معاصر متميز (غير اصطناعي): The Penguin • Cent’anni

أزياء الخيال/الخيال العلمي المتميزة: Andor • Harvest

أفضل ممثل ضيف في مسلسل كوميدي: برايان كرانستون في دور جريفين ميل في مسلسل The Studio

أفضل ممثل ضيف في مسلسل درامي: شون هاتوسي في دور الدكتور جاك أبوت في مسلسل The Pitt

أفضل ممثلة ضيفة في مسلسل كوميدي: جوليان نيكلسون في دور والدة الراقصة في مسلسل Hacks

أفضل ممثلة ضيفة في مسلسل درامي: ميريت ويفر بدور جريتشن جورج في مسلسل Severance

أفضل تأليف موسيقي لمسلسل قصير أو مختارات، أو فيلم، أو حلقة خاصة (موسيقى تصويرية أصلية): The Penguin

أفضل تأليف موسيقي لمسلسل (الموسيقى التصويرية الدرامية الأصلية): Severance

إشراف موسيقي متميز: غايب هيلفر، مشرف الموسيقى في مسلسل The Studio

موسيقى تصويرية أصلية مميزة للعنوان الرئيسي: كريستوبال تابيا دي فير، ملحن عن مسلسل White Lotus

موسيقى وكلمات أصلية متميزة: كريستوفر لينيرتز، موسيقى وكلمات عن مسلسل The Boys

أفضل أداء في مسلسل كوميدي أو درامي قصير: ديزي ليديك بشخصيتها الحقيقية عن The Daily Show

أفضل تصفيف شعر في فترة زمنية أو خيال علمي: Bridgerton

مكياج الفترة المتميزة أو مكياج الخيال العلمي/الخيال العلمي (غير الاصطناعي): House Of The Dragon

أزياء الفترة المتميزة: Bridgerton

أفضل مونتاج صور لمسلسل درامي: Andor

مونتاج صور رائع لمسلسل كوميدي متعدد الكاميرات: Frasier

أفضل مونتاج صور لمسلسل كوميدي بكاميرا واحدة: The Studio

تحرير صور متميز لسلسلة محدودة أو مختارات أو فيلم: Monsters

تصميم إنتاجي متميز لبرنامج سردي معاصر (ساعة واحدة أو أكثر): Severance

تصميم إنتاج متميز لفترة سردية أو برنامج خيالي (ساعة واحدة أو أكثر): Andor

تصميم إنتاجي متميز لبرنامج سردي (نصف ساعة): The Studio

مكياج اصطناعي متميز: The Penguin

أفضل مونتاج صوتي لمسلسل كوميدي أو درامي (نصف ساعة): The Studio

مونتاج صوتي رائع لبرنامج رسوم متحركة: Arcane

أفضل مونتاج صوتي لمسلسل كوميدي أو درامي (ساعة واحدة): The Last Of Us • Through The Valley

أفضل تحرير صوتي لمسلسل محدود أو مختارات أو فيلم أو برنامج خاص: The Penguin • After Hours

أفضل مكساج صوتي لمسلسل كوميدي أو درامي (نصف ساعة) ورسوم متحركة: The Studio

أفضل ميكساج صوتي لمسلسل كوميدي أو درامي (ساعة واحدة): Severance • Cold Harbor

أفضل مزيج صوتي لسلسلة محدودة أو مختارات أو فيلم: The Penguin • After Hours

أفضل المؤثرات البصرية الخاصة في موسم أو فيلم: Andore

مؤثرات بصرية خاصة رائعة في حلقة واحدة: The Penguin • Bliss

تنسيق رائع للحركات الخطيرة في البرامج الكوميدية: The Righteous Gemstones

تنسيق رائع للحركات الخطيرة في البرامج الدرامية: The Boys

أداء حركات خطيرة رائعة: The Boys • The Insider

أفضل فيلم تلفزيوني: Rebel Ridge

تصميم عنوان متميز: The White Lotus

