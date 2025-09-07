الليلة الأولى لجوائز إيمي للفنون الإبداعية: القائمة الكاملة للفائزين

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 7 سبتمبر 2025 02:12 مساءً - على مدار يومين، أُقيم الحفل الأول لتوزيع جوائز إيمي للفنون الإبداعية، يوم أمس السبت 6 سبتمبر على أن تُستكمل باقي الجوائز اليوم 7 سبتمبر، لتكريم الفنون الإبداعية في أبرز المسلسلات العالمية.
ومن بين الفائزين الأوائل في الليلة الأولى؛ جوليان نيكلسون كأفضل ممثلة ضيفة في مسلسل كوميدي عن مسلسل Hacks، بريان كرانستون كأفضل ممثل ضيف في مسلسل كوميدي عن مسلسل The Studio، ميريت ويفر كأفضل ممثلة ضيفة في مسلسل درامي عن مسلسل Severance، وشون هاتوسي كأفضل ممثل ضيف في مسلسل درامي عن مسلسل The Pitt.
القائمة الكاملة لجوائز إيميم للفنون الإبداعية في ليلتها الأولى
View this post on Instagram
A post shared by Emmys / Television Academy (@televisionacad)
- أفضل برنامج رسوم متحركة: Arcane • The Dirt Under Your Nails
- أفضل طاقم تمثيل لمسلسل كوميدي: Lionsgate Television
- أفضل طاقم تمثيل لمسلسل درامي: The Pitt
- أفضل طاقم تمثيل لمسلسل أو فيلم محدود أو مختارات: Adolescence
- أداء صوتي رائع لشخصية: Bridgerton
- تصميم رقصات متميز للبرامج النصية: Étoile
- تصوير سينمائي متميز لمسلسل أو فيلم قصير أو مختارات: Adolescence الحلقة الثانية
- أفضل تصوير سينمائي لمسلسل (نصف ساعة): The Studio
- أفضل تصوير سينمائي لمسلسل (ساعة واحدة): Severance
- أزياء معاصرة مميزة لمسلسل: The Studio
- أزياء معاصرة مميزة لمسلسل أو فيلم قصير أو مختارات: The Penguin • A Great Or Little Thing
- تصفيف الشعر المعاصر المتميز: The Penguin • Cent’anni
- مكياج معاصر متميز (غير اصطناعي): The Penguin • Cent’anni
View this post on Instagram
A post shared by Emmys / Television Academy (@televisionacad)
- أزياء الخيال/الخيال العلمي المتميزة: Andor • Harvest
- أفضل ممثل ضيف في مسلسل كوميدي: برايان كرانستون في دور جريفين ميل في مسلسل The Studio
- أفضل ممثل ضيف في مسلسل درامي: شون هاتوسي في دور الدكتور جاك أبوت في مسلسل The Pitt
- أفضل ممثلة ضيفة في مسلسل كوميدي: جوليان نيكلسون في دور والدة الراقصة في مسلسل Hacks
- أفضل ممثلة ضيفة في مسلسل درامي: ميريت ويفر بدور جريتشن جورج في مسلسل Severance
- أفضل تأليف موسيقي لمسلسل قصير أو مختارات، أو فيلم، أو حلقة خاصة (موسيقى تصويرية أصلية): The Penguin
- أفضل تأليف موسيقي لمسلسل (الموسيقى التصويرية الدرامية الأصلية): Severance
- إشراف موسيقي متميز: غايب هيلفر، مشرف الموسيقى في مسلسل The Studio
- موسيقى تصويرية أصلية مميزة للعنوان الرئيسي: كريستوبال تابيا دي فير، ملحن عن مسلسل White Lotus
- موسيقى وكلمات أصلية متميزة: كريستوفر لينيرتز، موسيقى وكلمات عن مسلسل The Boys
- أفضل أداء في مسلسل كوميدي أو درامي قصير: ديزي ليديك بشخصيتها الحقيقية عن The Daily Show
- أفضل تصفيف شعر في فترة زمنية أو خيال علمي: Bridgerton
- مكياج الفترة المتميزة أو مكياج الخيال العلمي/الخيال العلمي (غير الاصطناعي): House Of The Dragon
- أزياء الفترة المتميزة: Bridgerton
- أفضل مونتاج صور لمسلسل درامي: Andor
Congratulations to Michael Wilkinson and the costume design team behind ANDOR on their Creative Arts Emmy® Awards win for Outstanding Fantasy/Sci-Fi Costumes! #Emmys pic.twitter.com/oYDfnbngWh— Andor | A Star Wars Original Series (@andorofficial) September 7, 2025
- مونتاج صور رائع لمسلسل كوميدي متعدد الكاميرات: Frasier
- أفضل مونتاج صور لمسلسل كوميدي بكاميرا واحدة: The Studio
- تحرير صور متميز لسلسلة محدودة أو مختارات أو فيلم: Monsters
- تصميم إنتاجي متميز لبرنامج سردي معاصر (ساعة واحدة أو أكثر): Severance
- تصميم إنتاج متميز لفترة سردية أو برنامج خيالي (ساعة واحدة أو أكثر): Andor
- تصميم إنتاجي متميز لبرنامج سردي (نصف ساعة): The Studio
- مكياج اصطناعي متميز: The Penguin
- أفضل مونتاج صوتي لمسلسل كوميدي أو درامي (نصف ساعة): The Studio
- مونتاج صوتي رائع لبرنامج رسوم متحركة: Arcane
- أفضل مونتاج صوتي لمسلسل كوميدي أو درامي (ساعة واحدة): The Last Of Us • Through The Valley
- أفضل تحرير صوتي لمسلسل محدود أو مختارات أو فيلم أو برنامج خاص: The Penguin • After Hours
- أفضل مكساج صوتي لمسلسل كوميدي أو درامي (نصف ساعة) ورسوم متحركة: The Studio
- أفضل ميكساج صوتي لمسلسل كوميدي أو درامي (ساعة واحدة): Severance • Cold Harbor
- أفضل مزيج صوتي لسلسلة محدودة أو مختارات أو فيلم: The Penguin • After Hours
- أفضل المؤثرات البصرية الخاصة في موسم أو فيلم: Andore
- مؤثرات بصرية خاصة رائعة في حلقة واحدة: The Penguin • Bliss
- تنسيق رائع للحركات الخطيرة في البرامج الكوميدية: The Righteous Gemstones
- تنسيق رائع للحركات الخطيرة في البرامج الدرامية: The Boys
- أداء حركات خطيرة رائعة: The Boys • The Insider
- أفضل فيلم تلفزيوني: Rebel Ridge
- تصميم عنوان متميز: The White Lotus
قد ترغبين في معرفة مارتن سكورسيزي يحصل على أول ترشيح تمثيلي لجائزة إيمي: ضيف شرف بعمر 82 عامًا
لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».
وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».
ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».