هل يقبل وليد الحلفاوي تقديم عمل سيرة ذاتية عن والده الراحل نبيل الحلفاوي؟

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 7 سبتمبر 2025 03:58 مساءً - كشف المخرج وليد الحلفاوي عن رأيه في تقديم عمل سيرة ذاتية عن والده الفنان الراحل نبيل الحلفاوي، وذلك خلال لقائه في برنامج أسرار النجوم مع الإعلامية إنجي علي.

تقديم سيرة ذاتيه لنبيل الحلفاوي

أكدأنه ليس متأكداً من رغبته في تقديم هذه التجربة وقال: "حياة والدي مليانة حاجات بالتجارب اللي مر بيها والفترات اللي مرت على البلد وهو عاشها بس دايماً الموضوع دا محير، ساعات تحس أن الجمهور مش عايز من الفنان غير الحاجات اللي كان بيشوفهاله في التليفزيون إنما حياته الشخصية لا، وساعات العكس وحتى التجارب اللي اتعملت محيرة".

وتابع وليد الحلفاوي: "عجبني مسلسل "أم كلثوم" وفي فيلم اتعمل عن عبد الحليم عمله أستاذ شريف عرفة عجب الناس وهنلاقي أعمال أخرى اتعملت عن عبد الحليم مأخدتش نفس الاهتمام، الموضوع بيحير في حياة الفنانين حتى في الحاجات الأجنبي يبقى مطربك المفضل وتدخل فيلم سيرة ذاتية عنه وميعجبكش، غير حياة السياسيين والشخصيات التاريخية الناس بتبقى عايزة تعرف كواليسها أكتر".

نجل نبيل الحلفاوي يتحدث عن والده

مرض نبيل الحلفاوي

نبيل الحلفاوي كان صديق مقرب من أبنائه، وعن النصائح التي قدمها لهم قال نجله: "مكنش في نصحية معينة هو كان كل كلامه من غير ما الواحد بياخد باله وهو بيتكلم عادي نصايح، هو كان راجل هادي وثقافته كويسة جداً وفي نفس الوقت مش ثقافة بس محتك جامد بالحياة والشارع والناس بيتكلم ببساطة في أي موضوع تلاقي الكلام بيرن في ودن الواحد".الجدير بالذكر أن الفنانرحل عن عالمنا يوم الأحد 15 ديسمبر 2024، عن عمرٍ ناهز 80 عاماً، وتواجد في جنازته عدد كبير من النجوم لعل أبرزهم أكرم حسني، أيتن عامر، أشرف زكي، هنادي مهنا، أحمد خالد صالح، إيهاب فهمي، وغيرهم من المشاهير.

قبل رحيل نبيل الحلفاوي بأيامٍ قليلة، تعرض لوعكة صحية شديدة نُقل على إثرها إلى المستشفى، ورفضت عائلته الكشف عن تفاصيل الأزمة التي تعرض لها واكتفوا بطلب الدعاء، إلا أن الإعلامي محمود سعد الذي كان مقرباً من الفنان الراحل وأسرته نشر مقطعاً مصوراً، وضَّح من خلاله أن الحلفاوي كان يعاني من مرض السرطان من الدرجة الرابعة، لكن الوفاة جاءت بشكلٍ سريع وغير متوقع، وأكد أن ما تم تداوله حول فقدانه للوعي في الأيام الأخيرة غير صحيح، مشيراً إلى أنه كان رافضاً للطعام والكلام إلى أن رحل في هدوء مثلما تمنى.

