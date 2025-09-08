رد كليتي.. محمد سامي يعلن عن كتابة عمل درامي جديد

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 8 سبتمبر 2025 05:03 مساءً - بدأ المخرج محمد سامي كتابة مسلسل جديد بعنوان "رد كليتي" ، مؤكداً على أن هذا المسلسل سيكون محطة فارقة في مسيرته الفنية، متوقعاً بأن هذا العمل سيترك بصمة مميزة في الدراما العربية.

محمد سامي: رد كليتي سيكون الأهم في مسيرتي

أوضح محمد سامي من خلال منشور له عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك" أن المسلسل يمثل نقلة نوعية في مسيرته الفنية، لافتاً إلى أنه سيكون "الأرقى والأميز" بين أعماله، وسيحظى باحترام وتقدير الجمهور العربي، متوقعاً بحصده لنسب مشاهدات مرتفعة. وأكد على أن المشروع يطرح حكاية لم يتم تناولها من قبل في أي عمل فني محلي أو عالمي، معتبراً أنه يسعى من خلاله لتحقيق المعادلة الصعبة بين الطابع الجماهيري ومتطلبات السوق من جهة، والقيمة الفنية الخالصة من جهةٍ أخرى.

وأضاف "سامي"، أنه اختار أن يخوض تجربة مختلفة تماماً عن أعماله السابقة، مستلهماً نصيحة الناقد طارق الشناوي بضرورة التغيير قبل أن يتشبع الجمهور، كما أعرب في منشوره عن سعادته بما وصفه بـ"القوة" التي بدأ بها المشروع، متمنياً أن يُستكمل بنفس الزخم حتى خروجه إلى النور.

حضور في دراما رمضان 2025

يُشار إلى أنقدم في الموسم الرمضاني الماضي مسلسلين كان في مقدمتهما "إش إش"، وهو من بطولة: مي عمر، هالة صدقي، ندى موسى، شيماء سيف، إدوارد، محمد الشرنوبي، انتصار، دينا، عصام السقا، إيهاب فهمي، علاء مرسي، طارق النهري، حمدي هيكل. وضيوف الشرف: كريم فهمي، خالد الصاوي، أحمد زاهر، محمد ممدوح، ومحمد عبد الرحمن "توتا"، والعمل من تأليف وإخراج

مسلسل "إش إش" تدور أحداثه حول قصة حياة راقصة "إش إش أو شروق" التي تجسد شخصيتها مي عمر، تسعى للعيش في ظل ظروف صعبة، ومع مرور الوقت، تجد نفسها في مواجهة مع أحد كبار المنطقة "رجب الجريتلي" الذي يلعب دوره الفنان ماجد المصري، وهو رجل نافذ يتزوج من "إش إش"، لكنه يجد نفسه محاصراً في دوامة من المكائد والمصائب التي تدبرها له من أجل الانتقام منه ومن عائلته.

المسلسل الثاني "سيد الناس"، الذي تدور أحداثه المسلسل ضمن إطار اجتماعي مشوق، فبعد وفاة والد جارحي، تنقلب حياة (جارحي)- ويجسد شخصيته عمرو سعد- تمامًا حيث يجد نفسه أمام مفتاح غامض وثروة ضخمة وماضٍ مظلم، ومحاط بخصوم وأعداء لا يرحمون، ويتوجب عليه أن يخوض العديد من الصراعات المحفوفة بالمخاطر لحماية عائلته وإرثه.

وضم العمل عدد آخر من النجوم وهم: إلهام شاهين، أحمد زاهر، أحمد رزق، ريم مصطفى، خالد الصاوي، إنجي المقدم، منة فضالي، نشوى مصطفى، سلوى عثمان، رنا رئيس، بشرى، ياسين السقا، ملك أحمد زاهر، سليمان عيد، محمود قابيل، علياء صبحي، يوسف رأفت، جوري بكر، إنجي كيوان، ساندي علي، دعاء حكم، إسماعيل فرغلي، مدحت تيخا، محمد عبد الجواد. ومن تأليف وإخراج محمد سامي.

يمكنكم قراءة... محمد سامي يكشف حقيقة هجرته من مصر

لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».

وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».