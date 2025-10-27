رنا رئيس تكشف حقيقة تعرضها للإجهاض

اعتذار رنا رئيس عن العديد من الأعمال بسبب مرضها

View this post on Instagram A post shared by ET بالعربي (@etbilarabi)

رنا رئيس تكشف سبب غياب زوجها عن مهرجان الجونة

مشاركات درامية سابقة

https://www.instagram.com/p/DFkrNV3MFzq/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DFkrNV3MFzq/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DFkrNV3MFzq/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 27 أكتوبر 2025 11:09 مساءً - نفت الفنانةالشائعات التي انتشرت مؤخرًا حول خضوعها لعملية إجهاض، موضحة أن ما مرّت به كان نزيفًا حادًا في المعدة تطلّب نقلها إلى المستشفى بشكل عاجل.وأكّدت رنا رئيس خلال لقائها في برنامج "et بالعربي" أن حالتها الصحية كانت حرجة وصعبة، ولكنها تجاوزت المحنة، قائلة: "الحمد لله عدت الأزمة على خير، كانت عملية صعبة جدًا، وربنا نجاني منها بسلام."وأضافت رنا رئيس أنها اضطرت للاعتذار عن المشاركة في عدد من الأعمال الفنية بسبب مرضها، ومن بينها فيلم "سفاح التجمع"، الذي يشارك في بطولته كل من: أحمد الفيشاوي، سينتيا خليفة، صابرين، انتصار، دنيا سامي، آية سليم، ومريم الجندي وعدد آخر من الفنانين ويأتي من تأليف وإخراج محمد صلاح العزب، وإنتاج أحمد السبكي.كما كشفت رنا رئيس، عن سبب غياب زوجها عن مرافقتها في مهرجان الجونة السينمائي، مشيرة إلى أنه لا يُحب الظهور في مثل هذه المناسبات، وأنها لم تُصر على حضوره لأنه لن يشعر بالسعادة في تلك الأجواء. وأكدت في الوقت نفسه على دعمه المستمر لها في مسيرتها الفنية ووقوفه إلى جانبها في خطواتها الفنية.يمكنك قراءة.. رنا رئيس بعد تعافيها من وعكتها الصحية: ممتنة جدًا لكل هذا الحبجدير بالذكر، أن الفنانةكان لها تواجد درامي في موسم رمضان الماضي، من خلال مسلسل "سيد الناس" الذي ظهرت خلال أحداثه بشخصية "عالية أبو العباس"، وهي ابنة إلهام شاهين وشقيقة عمرو سعد في العمل ما يجعلها جزءًا من صراع عائلي واجتماعي كبير.مسلسل "سيد الناس"، تدور أحداثه في إطار اجتماعي شعبي، حيث يقدم خلاله عمرو سعد شخصية المعلم جارحي، الذي يسعى للانتقام من أعدائه وكل من غدر به، فيما يقدم أحمد زاهر شخصية الجباس وهو عدو عمرو ضمن الأحداث، وتظهر إلهام شاهين بدور اعتماد الهواري وهي زوجة خالد الصاوي والد عمرو سعد بالعمل.وشاركت من قبل في مسلسل "روح جدو"، وجسدت خلاله شخصية "طبيبة فاشلة"، تواجه العديد من المواقف أغلبها يدور في إطار كوميدي.ويشارك في بطولة المسلسل بجانب رنا رئيس وإسلام إبراهيم، كل من: حجاج عبد العظيم، إنتصار، حنان يوسف، إسماعيل فرغلي، عارفة عبد الرسول، محمد المحمدي، وآخرين، والعمل من تأليف حسام كمال، وإخراج أسامة عرابي، ويقع في 8 حلقات فقط.لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».