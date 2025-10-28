سفير دولة الإمارات لدى الفلبين يُمنح لقب «سفير النوايا الحسنة للسلام»

ابوظبي - سيف اليزيد - مانيلا (وام)

تم تكريم محمد عبيد الزعابي، سفير دولة الإمارات لدى جمهورية الفلبين، ومنحه لقب «سفير النوايا الحسنة للسلام»، من قبل جمعية الأمم المتحدة في الفلبين (UNAP)، خلال الاحتفال بالذكرى الثمانين لتأسيس منظمة الأمم المتحدة، وحفل جوائز العمل الإنساني المتميز الذي أقيم بتاريخ 24 أكتوبر 2025.

يأتي هذا التكريم تقديراً لإسهاماته البارزة في تعزيز العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات والفلبين، وجهوده في دعم المبادرات الإنسانية والتنموية، التي تعكس رؤية ونهج الأب المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، الذي كان قائداً رائداً في العمل الإنساني والعطاء، وسار على نهجه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، الذي جعل من العمل الإنساني ركيزة أساسية في السياسة الخارجية للدولة، تجسيداً لقيم التسامح والتعايش، التي تمثل دعائم السلام والازدهار المشترك، وترسيخاً لالتزام دولة الإمارات الدائم بدعم الجهود الإنسانية والتضامن الدولي.

وفي هذا الإطار، واصلت دولة الإمارات، بإشراف الزعابي، تقديم المبادرات والمساعدات الإغاثية والتنموية للشعب الفلبيني الصديق خلال السنوات الماضية، وشملت تسيير طائرات إغاثية ومساعدات طبية وإنسانية لمتضرري الكوارث الطبيعية والأزمات، ما يعكس التزام الدولة المستمر بدعم الشعوب في أوقات الحاجة.

وفي كلمة له في هذه المناسبة، أعرب السفير عن اعتزازه بهذا التكريم، مؤكداً أنه يجسد المكانة التي تحظى بها دولة الإمارات في دعم الشعوب، ورؤيتها في ترسيخ قيم التسامح والتعايش، مشيراً إلى أن الدبلوماسية الإماراتية لا تقتصر على بناء العلاقات فحسب، بل تمتد إلى تعزيز العمل الإنساني، وبث الأمل، وترسيخ التضامن والتعاون في العالم.