ستيلا أنطونيو بانديراس توثق جذورها الإسبانية في حفل زفافها

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 27 أكتوبر 2025 11:09 مساءً - في الـ 18 من أكتوبر الجاري، أُقيم حفل زفاف ستيلا بانديراس ابنة النجم العالمي أنطونيو بانديراس وميلاني غريفيث، من حبيبها القديم أليكس غروزينسكي، لم يُكشف حينها تفاصيل كافية عن الحفل، ولكن ما تحدثت عنه الصحف بعد ذلك هو كيف حرصت تلك الشابة على أن تجمع بين الحداثة والتاريخ، وأن توثق جذورها وحضارتها وتعبر عن أصالتها عن طريق مكان الزفاف الذي اختارته خصيصًا بنفسها، وكذلك الفستان الأبيض.

تفاصيل حفل زفاف ستيلا أنطونيو بانديراس

في أروقة دير روماني يعود إلى القرن الثاني عشر، بمدينة غرناطة الإسبانية، أقامت ستيلا بانديراس حفل زفافها، ويذكر أن ستلا ولدت في مدينة مالقة Málaga، وعاشت بين مالقة والولايات المتحدة، واستقرت أكثر سنوات عمرها في أمريكا، تحديدًا بولاية لوس أنجلوس، وكان أليكس -زوجها الحالي- زميلها في مرحلة ما قبل المدرسة ثم المراحل التعليمية التالية، ظلت تجمعهما صداقة قوية تحولت إلى قصة حب ثم زواج بعد ذلك.

ورغم ارتباطها بالولايات المتحدة، إلا أن ستيلا أصرّت على أن تعود في يوم زفافها إلى أصولها وأصول والدها الإسبانية، كما اختارت أن يُقام الحفل في هذا المكان على وجه التحديد لأنه يعد أحد شواهد التاريخ الإسباني، كما أنه بعيد عن صخب المدن الكبرى.

حضر الحفل نحو 200 إلى 250 ضيفاً، من أفراد العائلة والأصدقاء المقرّبين، إلى جانب عدد من صناع السينما وبعض المشاهير، كما حضرت ابنتا الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما؛ ساشا وماليا. ومنعت العروس استخدام الهواتف خلال الحفل للعيش في أجواء بعيدة عن صخب الأضواء.

واختارت ستيلا فستان زفاف يعبّر عن رؤيتها المتجذّرة في التراث الإسباني، وارتدت فستانًا من الدانتيل مكشوف الكتفين بأكمام منسدلة، وحسب مجلة "HELLO" أضيف لتصميمه بعض التأثيرات المستوحاة من الزي الإسباني القديم.

كما أنها ارتدت فستانًا ثانيًا للسهرة كان من الحرير من تصميم Jane Booke. وسار يوم الزفاف على نسق التقاليد الإسبانية، وقد امتد من الصباح حتى بزوغ الفجر.

وأقيمت المراسم الرسمية في الدير، وفي المساء أقيم حفل عشاء ضخم والتف الضيوف حول طاولة طويلة داخل القاعة الرئيسية للدير، وكانت قائمة الطعام ذات طابع إسباني. وفي نهاية الحفل فاجأ النجم أنطونيو بانديراس الضيوف بأداء أغنية Minnie the Moocher"، وقال بعدها معبرًا عن فخره بجذوره: «أنا أندلسي، أنا ممثل، وأنا أب».

خطوبة ستيلا بانديراس وأليكس غروزينسكي

أعلنت ستيلا بانديراس وأليكس غروزينسكي خطوبتهما عبر إنستغرام في أغسطس من العام الماضي 2024، حيث نشرت مجموعة من الصور القديمة لهما على مر السنين، بعضها يعود إلى فترة وجودهما معاً في فترة مرحلة ما قبل المدرسة، كما وُضعت علامة على موقع مدرسة واغنر ويل، وهي مدرسة في لوس أنجلوس، ويبدو أن غروزينسكي قد تقدَّم لخطبتها في المكان الذي التقيا فيه لأول مرة، وعلقت ستيلا بانديراس على الصور قائلة: "سأقضي وقتاً ممتعاً مع الشخص المفضل لديَّ على وجه الأرض إلى الأبد".

فيما نشرت والدتها غريفيث بانديراس البالغة من العمر 68 عاماً، النبأ السعيد عبر حسابها الخاص بـ"إنستغرام"، بجانب عدة صور بالأبيض والأسود لابنتها وخطيبها -آنذاك، ومن خلال تعليقها استذكرت بإيجاز رحلتهما من أصدقاء طفولة إلى ثنائي سعيد. وقالت في تعليقها: "بدأت قصة حبهما في مرحلة ما قبل المدرسة، حب حقيقي، حب عميق. تهنئاتنا للحبيبين".

يُذكر أنه في سبتمبر العام الماضي كان قد تحدث النجم العالمي أنطونيو بانديراس إلى "People" عن مرحلة الخطوبة التي تعيشها ابنته في حياتها، قائلاً بأن لديه شعوراً رائعاً، حيث إن ابنته سعيدة، ولذلك هو أيضاً سعيد، كما وصف خطيب ابنته حينها بأنه رائع ويعرفه منذ طفولته.



