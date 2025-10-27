أول تعليق من دارين حداد لـ الخليج 365 بعد عقد قرانها وتكشف عن تفاصيل زفافها

لحظات خاصة بعد عقد القران

View this post on Instagram A post shared by دارين حداد (@dareen_haddad)

رسالة دارين حداد للجمهور والأصدقاء

أبرز أعمال دارين حدداد الفنية في مصر

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 27 أكتوبر 2025 11:09 مساءً - تصدّرت الفنانة التونسيةمؤخراً اهتمام جمهورها ومتابعيها بعد إعلانها عقد قرانها على شاب مصري من خارج الوسط الفني، في أجواء عائلية بسيطة بالقاهرة، وتعيش دارين في هذه الأيام واحدة من أجمل فترات حياتها، حيث تغمرها مشاعر السعادة والامتنان وهي تبدأ مرحلة جديدة من حياتها الزوجية بعد قصة حب جمعتها بزوجها خلال الشهور الماضية.وأعربت دارين حداد لـعن سعادتها وارتياحها في نفس الوقت بعد الاحتفال بعقد قرانها موضحة أنها عقد القران جاء بعد أشهر من تجهيز الأوارق الوثائق اللازمة سواء لها أو لزوجها لاسيما وأنها تحمل الجنسية التونسية، ويتطلب زواج التونسية من مصري العديد من الإجراءات والوثائق القانونية الرسمية لدى العديد من الجهات قبل إتمام عملية الزواج وذلك استغرق وقتاً أطول.قد تحبين قراءة.. أفراح النجوم في أسبوع.. أحمد جمال ومنة شلبي الأبرزوأشارتإلى أن الزواج جاء عن حب بينهما في الفترة الماضية قائلة: "أنا وزوجى متفقين ونحب بعض وبحب أهله وهما بيحبوني، ويارب يدوم علينا نعمة الاستقرار ويبعد عنا المشاكل".وكشفت دارين أنها اتفقت مع زوجها على إقامة حفل زفاف بسيط بحضور الأهل والأصدقاء المقربين ويكون بالقاهرة من أجل مشاركة الأصدقاء معهما هذه اللحظات السعيدة، خلال الأيام المقبلة.وفي أول تعليق لها بعد عقد القران الذي تم أول أمس السبت، وجهترسالة شكر عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعي الـ"" قالت فيها: "أحب أشكر كل أهلي وأصحابي وحبايبي على فرحتهم بخبر عقد قرانى، وكل رسالة اتبعتت كان ليها معنى كبير أوى عندى، وفرحتى كملت بيكم، أتمنى الخير والحب لكل الناس القريبة منى واللى فرحولى، نحبكم بارشا".ممثلة تونسية، عملت مضيفة طيران لمدة 9 سنوات فى تونس، قبل اكتشاف شغفها بالتمثيل، وقررت الانتقال إلى مصر عام 2011، لتبدأ حياة جديدة في عالم التمثيل، حيث انطلقت بقوة في أول ظهور بمصر من خلال مشاركتها في مسلسل "فرقة ناجي عطا الله" مع الزعيم عادل إمام عام 2012 وتوالت مشاركاتها الفنية بعد ذلك.يمكنك قراءة.. أفراح النجوم في أسبوع.. أحمد جمال ومنة شلبي الأبرزمن أبرز الأعمال التي شاركت فيهافي السينما، فيلم "" مع كريم عبد العزيز، "حملة فريزر" مع هشام ماجد وشيكو"، "علي بابا" مع كريم فهمي، "جروب الماميز" مع روبي ويسرا اللوزي، وفي الدراما شاركت في مسلسلات "فيرتيجو" مع هند صبري، "زي الورد" مع درة، "الأسطورة" مع محمد رمضان، "أبو البنات" مع مصطفى شعبان، "بين عالمين" مع طارق لطفي، "بابلو" مع حسن الرداد وغيرها.لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».