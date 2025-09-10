وصول أحلام إلى جدة لإقامة حفلها وبروفات مكثفة لـ ليلة فنانة العرب بموسم جدة

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 10 سبتمبر 2025 03:58 مساءً - جمهور الفنانة أحلام على موعدٍ للالتقاء بها بحفل على مسرح عبادي الجوهر أرينا بعنوان "فنانة العرب أحلام" وذلك بتاريخ 12 سبتمبر 2025، ضمن حفلات موسم جدة.

وكان حساب الشركة المنظمة للحفل بنش مارك شارك فيديو لوصول الفنانة أحلام إلى المملكة العربية وعلق وكتب: "وصول فنانة العرب أحلام لجدة استعداداً لليلتها الأسطورية في عبادي الجوهر أرينا".

كما نشر الحساب ذاته أيضاً بوستر تضمن صورة أحلام وعدداً من الأغاني لها وكتب فيها: "أغاني في مسيرة أحلام، تدري ليش، طلقة، حزين، أوريكم فيه، راس قمة، وعلق الحساب وكتب "أيش أكثر أغنية لـ أحلام مستحيل تنساها ؟"

وتفاعل الجمهور وكتب عدداً من الأغاني منها "حزين"، "طلقة "،"يلازمني خيالك"،"ليه يا دنيا".

كما نشر حساب بنش مارك فيديو لبروفات كانت لأحلام وكتب: "فنانة العرب أحلام قول وفعل، ناويه لجمهور جدة على ليلة مستحيل ننساها "

وتفاعل جمهورها ورحب وكتبوا لها: " نوّرت جده"، "ملكتي"، "نورتِ جدة يا فنانة العرب"، "نورتِ الدار يا أم فاهد"،"أغلى من نور جدة".

آخر حفلات الفنانة أحلام

وكانت الفنانةقد أحيت مؤخراً حفلين، الأول بالمسرح الأثري بقرطاج بعد غياب دام 28 عاماً، مهرجان قرطاج الدولي بدورة 59. أما الحفل الثاني فكان بمهرجان جرش في المسرح الجنوبي. كما أحيت قبلها حفلاً بدبي، وذلك في منتدى الإعلام العربي في حفل ختام توزيع جائزة قمة الإعلام العربي.

كما شاركت في ليلة دايم السيف مع نخبة من النجوم من أبرزهم الفنان محمد عبده على مسرح عبادي الجوهر أرينا. و أحيت كذلك بموسم الرياض بتنظيم من بنش مارك حفلاً لها بعنوان ليلة فنانة العرب.

وأيضاً أحيت حفلاً بعنوان "جلسة بين النجوم" مع الفنانة نوال على مسرح محمد عبده في العاصمة السعودية الرياض بيوم التأسيس.

حفلات موسم جدة

وشهد موسم جدة عدداً من الحفلات المميزة، حيث شارك فيه عدد من النجوم، على مسرح عبادي الجوهر أرينا، منهم الفنان عمرو دياب، فرقة كايروكي، وليلة التسعينات، التي ضمت أربعة فنانين، وهم: الفنان جواد العلي، إيهاب توفيق، محمد فؤاد، وديانا حداد، كما أحيت الفنانة إليسا والفنان وائل جسار الحفل معاً، و حفل للفنان كاظم الساهر، كما أقيمت ليلة أخرى بعنوان "الأوركسترا الحضرمية"، وأيضاً أحيا الفنان عبادي الجوهر والفنانة أسماء لمنور حفلاً مميزاً.

هذا وقد أعلن موسم جدة 2025 استمرار فعالياته وتجاربه السياحية والترفيهية والرياضية على مدار العام، كاشفاً عن انطلاق فعاليات الصيف، وافتتاح عدد من المناطق الجديدة بالتزامن مع الإجازة الصيفية، بما يعزز من تنوع الموسم ويلبي تطلعات الزوار من مختلف الأعمار والفئات، ويُجسد مكانة جدة كوجهة سياحية وترفيهية عالمية.

