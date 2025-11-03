ملوك وملكات العالم في حضرة ملوك مصر القديمة

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 3 نوفمبر 2025 07:00 مساءً - في مشهدٍ يجسد قوة الحضارة حين تتجاوز حدود الزمن، جمع المتحف المصري الكبير – الذي افتُتح يوم السبت الماضي، الأول من نوفمبر – ملوكاً وملكاتٍ ورؤساء وزعماء من مختلف أنحاء العالم، اجتمعوا جميعاً تحت سقفٍ واحدٍ في حضرة ملوك مصر القديمة.

وتحوّل حفل الافتتاح إلى لوحة إنسانية راقية، تؤكد أن الثقافة والفنون هي اللغة الوحيدة القادرة على جمع القلوب قبل العروش، وأن الحضارة المصرية لا تزال قادرة على احتضان العالم كما كانت منذ آلاف السنين.

وبعد انتهاء الحفل المبهر، حرص الملوك والملكات على توثيق لحظاتهم داخل المتحف ومشاركة انبهارهم بروعة مصر القديمة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، في مشهد يعيد وصل الماضي بالحاضر في أبهى صورة.

الملكة رانيا والأميرة سلمى في رحلة عبر الزمن

https://www.instagram.com/p/DQj1oZJjHh6/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DQj1oZJjHh6/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DQj1oZJjHh6/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

بكلمة "رحلة عبر الزمن" عبرت الملكة رانيا عن سعادتها وامتنانها بمشاركتها الفعلية لحضورها حفل افتتاح المتحف المصري الكبير، مع الأميرة سلمى. وشاركت الملكة رانيا مجموعة من الصور من تواجدها، وكانت الأبرز وقوفها مع ابنتها الأميرة سلمى أمام تمثال الملك رمسيس الثاني في بهو المتحف، وأخرى وهي بجانب السيدة انتصار السيسي والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اللذين كانا في استقبالها والأميرة سلمى قبل انطلاق الحفل.

https://www.instagram.com/p/DQiyFusjC97/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DQiyFusjC97/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DQiyFusjC97/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

الملكة ماري تشهد شروق الشمس فوق الأهرامات

A post shared by Kongehuset(@detdanskekongehus)

لم تكتف الملكة ماري ملكة الدنمارك بحضور حفل افتتاح المتحف المصري الكبير فحسب، بل حرصت أيضاً على الاستمتاع بمشهد شروق الشمس فوق سفح الأهرامات- إحدى عجائب الدنيا السبع- وعمل جولة سياحية في أهرامات الجيزة والتعرف إلى أسرار الفراعنة.

https://www.instagram.com/p/DQj26ueiLhx/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DQj26ueiLhx/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DQj26ueiLhx/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

وشاركت من خلال حساب العائلة المالكة الدنماركية على إنستغرام، مجموعة من الصور وهي تستمتع بالأجواء الدافئة في الصباح الباكر، الساعة السادسة صباحاً- أمام الأهرامات، بالإضافة لزيارتها المعالم الأثرية الشهيرة، وأتيحت لها فرصة دخول هرم خوفو، الذي يُعتبر أكبر معلم أثري وأحد أقدم الهياكل المحفوظة في العالم، والذي بُني قبل أكثر من 4500 عام.

كما أنها واصلت ووزير الخارجية زيارتهما بجولة في المتحف المصري الكبير، حيث يُعد قناع مقبرة توت عنخ آمون من بين العديد من القطع الفريدة التي يعرضها المتحف.

وتزامناً مع حضورها حفل افتتاح المتحف المصري الكبير، التقت الملكة ماري بعدد من الرموز المصرية في السفارة الدنماركية بالقاهرة، في حفل استقبال استضافه السفير الدنماركي، من بينهم النجمة يسرا، لاعب كرة القدم السابق محمد زيدان، مدرب النادي الأهلي ياس توروب، المهندس حسام صالح، خبير الاتصالات والإعلام بشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

وفي أجواء موسيقية أضفاها الفنان الدنماركي سورن باون، احتفى الحفل بالصداقة والثقافة والعلاقات القوية التي تجمع بين الدنمارك ومصر.

الملك الإسباني فيليب.. زيارة جديدة بعد أقل من شهرين

https://www.instagram.com/p/DQhzVYAjKKY/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DQhzVYAjKKY/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DQhzVYAjKKY/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

شارك الملك الإسباني فيليب بالحضور في حفل افتتاح المتحف المصري الكبير. وجاءت زيارته هذه بعد أقل من شهرين من زيارته لمصر رفقة زوجته الملكة ليتيزيا التي كانت على نطاقٍ أوسع، حيث زار حينها الأقصر والعديد من المواقع السياحية المهمة.

https://www.instagram.com/p/DOwWo2lDM6l/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DOwWo2lDM6l/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DOwWo2lDM6l/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

الملك البلجيكي فيليب

https://www.instagram.com/p/DQkRWiXD79M/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DQkRWiXD79M/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DQkRWiXD79M/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

https://www.instagram.com/p/DQjajV1jnv3/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DQjajV1jnv3/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DQjajV1jnv3/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

شارك الحساب الرسمي للعائلة المالكة البلجيكية العديد من صور مشاركة الملك فيليب في حفل افتتاح المتحف المصري، بالإضافة للجولة التي قام بها لاكتشاف أهرامات الجيزة الثلاث وهرم سقارة. واستمع لشرحٍ تفصيلي عن هذه المعالم، بالإضافة لجولته داخل المتحف التي تحتوي على معالم أثرية أخرى وكنوز الملك الفرعوني توت عنخ آمون.

https://www.instagram.com/p/CpvMuHuNkm2/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/CpvMuHuNkm2/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/CpvMuHuNkm2/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

ومن الجدير بالذكر أنه في عام 2023، قامت الملكة ماتيلد وابنتها الأميرة إليزابيث- ولية العهد- بزيارة لمصر، وتفقدا قصر البارون بالإضافة لزيارة الأقصر.

دوق لوكسمبورغ هنري

A post shared by Cour grand-ducale Luxembourg (@courgrandducale)

انبهار دوق لوكسمبورغ هنري بالحضارة المصرية القديمة عكسه ديوان لوكسمبورغ من خلال الصور التي تمت مشاركتها، حيث حرص الدوق على التقاط صور له من الحدث منها وقوفه أمام تمثال أبو الهول الشهير، بالإضافة للقائه بالملكة ماري، وإعجابه الشديد بقناع الملك الفرعوني توت عنخ آمون.

الأمير ألبرت وجولة في أروقة المتحف المصري الكبير

https://www.instagram.com/p/DQjIIPLiHJB/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DQjIIPLiHJB/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DQjIIPLiHJB/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

أشاد الأمير ألبرت الثاني بهذه الخطوة المهمة التي تتمثل في افتتاح المتحف المصري الكبير، للحفاظ على التاريخ المصري ونقل الشواهد الفريدة للحضارة القديمة إلى الأجيال القادمة. وأكد أن اكتشاف هذا المتحف ومجموعاته الأثرية الرائعة سيساهم في إبراز تراث ثقافي لا يُقدر بثمن.

وتجوّل الأمير في أروقة المتحف، مُعجباً بشكل خاص بكنز توت عنخ آمون، الذي اكتُشف عام 1922 في مقبرة ظلت سليمة في وادي الملوك.

الأميرة التايلاندية سيريفانافاري ناريراتاناراجاكانيا

https://www.instagram.com/p/DQl8yaJiUMI/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DQl8yaJiUMI/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DQl8yaJiUMI/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

وثقت الأميرة سيريفانافاري ناريراتاناراجاكانيا زيارتها لمصر لحضورها حفل افتتاح المتحف المصري الكبير من خلال مجموعة من الصور، كان أبرزها انضمامها لملوك ورؤساء وقادة العالم قبل انطلاق الحفل، وأخرى وهي أمام تمثال الملك رمسيس الثاني، بالإضافة لجولتها في المتحف.

A post shared by HRH Princess Sirivannavari Nariratana Rajakanya Official (@hrhsirivannavari)

