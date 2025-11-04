شكرا لقرائتكم خبر «كاكست» تطلق تحالف الشبكة الكمية لتعزيز ريادة المملكة في الاتصالات الآمنة والتقنيات المتقدمة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أطلقت مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية (كاكست)، تحالف الشبكة الكمية السعودية (SQN)، الذي يعد مبادرة وطنية تجمع الجهات الحكومية والشركات التقنية، لتمكين المملكة من الريادة في أبحاث وتطبيقات الاتصالات الكمية، وتعزيز مكانتها في مجالات الأمن السيبراني والتقنيات المتقدمة.

ويأتي إطلاق التحالف بالشراكة مع عدد من الجهات الوطنية والعالمية الرائدة وهي: شركة سيبراني إحدى شركات أرامكو الرقمية، وشركة سلام، وشركة مايكروسوفت، وشركة سيسكو؛ بهدف بناء منظومة متكاملة تعزز أمن البيانات والاتصالات في المملكة، وترسخ مكانتها مركزا عالميا للابتكار.

وأوضح الرئيس التنفيذي لوحدة خدمات الإنترنت بمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية المهندس إبراهيم بن سالم الشدوخي، أن تحالف الشبكة الكمية السعودية يجسد نموذجا وطنيا للتعاون بين الجهات الحكومية والشركات التقنية، ويهدف إلى اختبار بناء شبكة كمية داخل المملكة، وتعزيز القدرات والخبرات الوطنية في هذا المجال.

وبين أن هذا التحالف الذي تشارك فيه الشبكة السعودية للبحث والابتكار (شبكة معين) بكاكست، يعكس جهودها في دعم مستهدفات رؤية 2030، لبناء مستقبل الاتصالات الكمية في المملكة من خلال تطوير تطبيقات تجريبية للشبكات الكمية في البيئات الواقعية، وربطها بشبكات البحث والتعليم الوطنية (NRENs)، بما يسهم في تحقيق التطلعات الوطنية للبحث والتطوير والابتكار.

ويعكس تحالف الشبكة الكمية، الذي دشن ضمن فعاليات الاحتفاء باليوم العالمي للإنترنت في «كاكست»، التزام المملكة بريادة مسارات الابتكار والعلوم المستقبلية على المستويين الإقليمي والعالمي.