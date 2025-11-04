شكرا لقرائتكم خبر «كاكست» تطلق خدمة التجوال الأكاديمي لتمكين الباحثين من الاتصال الآمن بالشبكات البحثية حول العالم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أطلقت مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية (كاكست)، في اليوم العالمي للإنترنت، خدمة التجوال الأكاديمي التي تتيح لمنسوبي الجهات الأعضاء في الخدمة الاتصال الآمن والسهل بشبكة الإنترنت في المؤسسات التعليمية والبحثية الأعضاء داخل المملكة وخارجها من خلال استخدام معرفاتهم المؤسسية في أكثر من 100 دولة حول العالم.

وتقدم الخدمة من خلال الشبكة السعودية للبحث والابتكار «شبكة معين» بكاكست، الممكن الوطني لربط المجتمع العلمي والبحثي في المملكة بالعالم، عبر بنية تحتية رقمية متقدمة تعزز التواصل، وتمكن من تبادل المعرفة، ودعم مسيرة البحث والتطوير والابتكار بالمملكة.

وتهدف الخدمة إلى تمكين الباحثين وأعضاء هيئة التدريس والمبتعثين من البقاء على اتصال دائم بمصادرهم الرقمية، والوصول إلى أدوات البحث والمنصات التعليمية بأمان وموثوقية عالية، إلى جانب تعزيز التعاون والتكامل بين مؤسسات التعليم والبحث والابتكار المحلية والدولية.

وتسهم الخدمة في تعزيز تجربة الوصول الأكاديمي والبحثي وحماية البيانات، ودعم التعاون البحثي الدولي، وتقليل الأعباء التقنية والإدارية على المؤسسات المستضيفة، كذلك دعم مستهدفات رؤية المملكة 2030؛ من خلال تمكين منظومة البحث والتطوير والابتكار، وتعزيز التحول الرقمي، وتوفير بيئة تقنية متكاملة، وبناء اقتصاد رقمي متطور تقوده الكفاءات الوطنية.

ويأتي إطلاق خدمة التجوال الأكاديمي تزامنا مع الفعالية التي نظمتها «كاكست» للاحتفاء باليوم العالمي للإنترنت، الذي يعد حدثا تاريخيا مهما في حياة البشرية، وبداية العصر الرقمي الحديث بظهور شبكة الإنترنت، ويجسد هذا الإطلاق الدور الريادي الذي تؤديه «كاكست» في دعم القطاعين البحثي والأكاديمي في المملكة، وتعزيز جهودها في تمكين مشاريع التحول الرقمي، ونشر الوعي بأهمية الإنترنت وتطبيقاته في المجالات العلمية والمعرفية.

وشهدت الفعالية إقامة عدد من ورش العمل، ومعرض لأكثر من 10 جهات مشاركة من القطاعين الحكومي والخاص؛ قدم من خلاله للزوار من طلاب المدارس والجامعات، وأفراد المجتمع والمهتمين رحلة مليئة بالاكتشاف والتشويق؛ حيث اطلعوا على أحدث الابتكارات الرقمية، وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، وتقنيات الإنترنت الناشئة، مثل: الذكاء الاصطناعي، وإنترنت الأشياء، كما استمتع الزوار بخوض تجارب رقمية باستخدام تقنيات الواقع الافتراضي.

وفي ختام الفعالية سلم رئيس مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية «كاكست» الدكتور منير بن محمود الدسوقي، شهادة اعتماد العضوية لـ24 جهة انضمت إلى اتحاد شبكة معين للهوية؛ لاستيفائها معايير وبروتوكولات الانضمام بما يمكنها من النفاذ البحثي الموحد لشبكات ومصادر المعلومات العالمية، وهي جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، وجامعة الملك سعود، وجامعة القصيم، وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، وجامعة نجران، وجامعة تبوك، وجامعة الجوف، وجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل، وجامعة جازان، وجامعة الملك خالد، وجامعة الطائف، وجامعة الباحة، وجامعة الملك فيصل، وجامعة الأمير سلطان، وجامعة الملك سعود للعلوم الصحية، والجامعة السعودية الإلكترونية، والهيئة العامة للغذاء والدواء، ومدينة الملك فهد الطبية، ووكالة الأنباء السعودية، إلى جانب جامعة رياض العلم، وجامعة المستقبل، وجامعة سليمان الراجحي، وجامعة عفت، وجامعة الحكمة.