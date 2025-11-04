شكرا لقرائتكم خبر توقيع اتفاقية لبناء منصة الحفر البحرية «المملكة 4 » ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وقعت الشركة العالمية للصناعات البحرية اتفاقية مع شركة «أرو» لبناء منصة حفر بحرية جديدة تحمل اسم «المملكة 4».

جاء ذلك خلال أعمال المؤتمر السعودي البحري واللوجستي في الدمام، وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز الشراكة الاستراتيجية طويلة الأمد بين الشركة إلى جانب إسهامها في توسيع أعمال شركة «أرو» في المياه الإقليمية السعودية، إضافة إلى إسهامها المباشر في تعزيز ريادة المملكة في مجال الصناعات البحرية.

ويبني المشروع الجديد على الرؤية المشتركة بين الشركة العالمية للصناعات البحرية وشركة «أرو» لإعادة تعريف معايير الصناعة في المملكة، وتعزيز سلاسل التوريد المحلية، والمساهمة في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، وخاصة أهداف التنويع الاقتصادي والنمو الصناعي المستدام.

وأكد رئيس مجلس إدارة الشركة العالمية للصناعات البحرية وائل الجعفري أن مشروع بناء منصة «المملكة 4» يسهم في تطوير سلسلة إمداد بحرية قوية، ويعزز طموحات المملكة للريادة العالمية في هذا القطاع ضمن مستهدفات رؤية 2030.

من جانبه أوضح رئيس مجلس إدارة شركة «أرو» عبدالحميد الدغيثر أن الشراكة مع الشركة العالمية للصناعات البحرية تستمر في النمو من خلال مشروع بناء منصة «المملكة 4», الذي يبرز الطموحات المشتركة لتحقيق رؤية 2030 من خلال دعم المحتوى المحلي وإدخال قدرات ومهارات جديدة إلى الصناعة البحرية العالمية، مما يعزز التنوع الاقتصادي ويترك أثرا دائما على قطاع الصناعة والمجتمع المحلي.

بدوره بين الرئيس التنفيذي للشركة العالمية للصناعات البحرية عبدالله الغامدي أن مشروع «المملكة 4» يمثل إنجازا محوريا لتعزيز الصناعات البحرية في المملكة، مؤكدا الالتزام بالشراكة مع شركة «أرو» بتطوير الخبرات المحلية وبناء صناعة بحرية تنافس عالميا.

وستتيح المنشأة البحرية للشركة العالمية للصناعات البحرية، التي تبلغ مساحتها 12 مليون م2 في رأس الخير، بناء ما يصل إلى ست منصات حفر بحرية، و25 سفينة دعم بحرية، و18 سفينة تجارية كبيرة سنويا بما في ذلك ناقلات المواد الكيميائية، والناقلات العامة، وناقلات المنتجات، وناقلات النفط الخام العملاقة جدا (VLCCs)، إضافة إلى تقديم خدمات الصيانة والإصلاح لما يصل إلى 250 سفينة و15 منصة حفر سنويا.