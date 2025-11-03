12 مركبة عسكرية إسرائيلية تتوغل في ريف القنيطرة بسورية

القاهرة - كتب محمد نسيم - قالت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا"، اليوم السبت، إن 12 عربة عسكرية إسرائيلية، وناقلات جند وسيارات جيب، توغلت في محيط قرية أوفانيا، وصولًا إلى التل الأحمر في ريف القنيطرة الشمالي، جنوبي سورية.

وحتى الساعة 10:15 لم يصدر تعليق فوري من الحكومة السورية بشأن طبيعة هذا التوغل وما نتج عنه، إلا أن دمشق أدانت مرارا الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة لسيادتها، مؤكدة التزامها باتفاقية فصل القوات المبرمة بين الجانبين عام 1974، والتي أعلنت إسرائيل انهيارها بعد سقوط نظام بشار الأسد أواخر 2024.

وتصاعدت مؤخرا الانتهاكات الإسرائيلية في القنيطرة، حيث اشتكى السوريون هناك من توغلات الاحتلال الإسرائيلي نحو أراضيهم الزراعية ومصدر رزقهم الوحيد، وتدمير مئات الدونمات من الغابات، فضلا عن اعتقال أشخاص وإقامة حواجز عسكرية وتفتيش المارة.

المصدر : عرب 48