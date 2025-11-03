زينة: دوري في "وردة وشوكولاتة" نقلة نوعية وصلاح أسطورة حقيقية "فيديو"

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 3 نوفمبر 2025 07:00 مساءً - تشارك الفنانة زينة

تجربة درامية

وفي حوار خاص لـ"الخليج 365" أكدت الفنانةأن مسلسلها الجديد "وردة وشوكولاتة" يمثل تجربة درامية مختلفة ومليئة بالتحديات الفنية والإنسانية، مشيرةً إلى أن الدور الذي تقدمه في العمل يُعد من أصعب الشخصيات التي أدتها في مسيرتها، لما يتضمنه من مشاعر متناقضة وتحولات درامية حادة داخل المشهد الواحد.

وعن أسباب قبولها للدور قالت "زينة" إن موافقتها جاءت بعد إلحاح من المؤلف، الذي كان يراها الأنسب لتجسيد الشخصية منذ مرحلة الكتابة، وقالت: "المؤلف كان كل شوية يكلمني ويقول لي مش شايف غيرك، ولما قرأت الورق لقيت الموضوع مختلف وجميل"، لافتة إلى أن المسلسل يتناول قضايا إنسانية شائكة بأسلوب واقعي قريب من الناس، مؤكدة أن العمل يقدم "المعنى الحقيقي للحب التوكسيك" وتتعاون فيه مع النجم محمد فراج.

وعن عنوان العمل، أوضحت زينة أن اسم "وردة وشوكولاتة" يرمز إلى العلاقات المتقلبة بين الرقة والمشاعر الحلوة من جهة، والمرارة والصراعات من جهة أخرى، لافتةً إلى أنها لا تؤمن بأن الهدايا يمكن أن تصلح ما تفسده المشاعر، وقالت "لو بزعل حد مش هجيب ورد ولا شوكولاتة، لأني مؤمنة إن الاعتذار الصادق أهم بكتير من أي هدية مادية".

زينة المذيعة

وفي جانب آخر من الحوار، تحدثت زينة عن الشخصية التي تؤديها في المسلسل، وهي مذيعة موضحة أنها لو أصبحت مذيعة بالفعل فستختار أن تقدم برنامجاً يهتم بصحة الأطفال وتربيتهم، مؤكدةً أنها تُفضل تقديم البرنامج بعد الظهر لأنها لا تحب الاستيقاظ المبكر، كما كشفت عن رغبتها في مشاركة الفنانة مي عزالدين في التقديم، قائلة إنها ستكون شريكة مثالية، في إشارة إلى الطرافة والانسجام بينهما.

وأشادت زينة خلال حديثها بالنجم العالمي محمد صلاح، واصفة إياه بأنه قدوة حقيقية للأطفال والشباب في العالم العربي، وقالت: "محمد صلاح مش بس لاعب كرة جامد، ده أسطورة بجد، لأن فيه أجيال كاملة بتحب الرياضة وبتحلم تنجح زيه"، وعن الشخصيات التي تتمنى استضافتها لو أصبحت مذيعة، قالت إنها تحلم بمحاورة الدكتور ، مشيرة إلى أنها تعتبره رمزاً للنجاح والعطاء الإنساني.

