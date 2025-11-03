انطلاق الدورة الرابعة من مهرجان الأفلام الأوروبية في السعودية بعرض 16 فيلماً

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 3 نوفمبر 2025 05:11 مساءً - تنطلق اليوم الدورة الرابعة من مهرجان الأفلام الأوروبية في الرياض، خلال الفترة من 3 إلى 11 نوفمبر 2025، لتواصل هذه الفعالية الثقافية المميزة حضورها المتنامي بعد النجاحات التي حققتها في الدورات السابقة.

وكانت مندوبية الاتحاد الأوروبي في المملكة العربية السعودية بالتعاون مع سفارات الدول الأعضاء وشركة Arabia Pictures وفوكس سينما وهيئة الأفلام السعودية قد أعلنت عن ذلك.

فيلم الافتتاح وعدد الأفلام المشاركة

وتُفتتح الدورة الرابعة من مهرجان الأفلام الأوروبية في الرياض بالفيلم الحائز على جائزة الأوسكار "Flow"، ويضم المهرجان 15 فيلماً أوروبياً من 15 دولة أوربية مقدماً بذلك بانوراما متنوعة لأبرز التقاليد السينمائية في القارة. وستُعرض جميع الأفلام مصحوبة بترجمة باللغتين العربية والإنجليزية، لضمان تجربة مشاهدة مثرية وسهلة المنال للجمهور المحلي.

وكان كريستوف فارنو، سفير الاتحاد الأوروبي لدى المملكة العربية السعودية، قد عبر عن حماسه للنمو المستمر للمهرجان قائلاً: "بعد مرور أربع سنوات، أصبح المهرجان معلماً في الروزنامة الثقافية السعودية، وجسراً نابضاً بالحياة للتعاون بين الاتحاد الأوروبي والمملكة، يحتفي بتراث السرد الأوروبي جنباً إلى جنب مع صعود المملكة كقوة إبداعية عالمية."

كذلك أعرب عبدالإله الأحمري، مؤسس شركة العربية للصور المتحركة، عن فخره بتنظيم الدورة الرابعة للمهرجان وقال: "يسرنا أن نواصل تقديم مجموعة متميزة أخرى من الإنتاجات السينمائية الأوروبية للجمهور السعودي، والتي تم إثراؤها بضيوف خاصين وندوات مجانية متخصصة".

برامج المهرجان

يتضمّن المهرجان برنامجاً وعروضاً خاصة لأفلام حائزة على جوائز دولية، وندوات تفاعلية تجمع صناع الأفلام الأوروبيين والسعوديين، بمشاركة أسماء بارزة مثل مخرج المؤثرات البصرية Martins Upitis الذي ساهم في حصول الفيلم اللاتفي FLOW على جائزة الأوسكار لأفضل فيلم رسوم متحركة في حفل عام 2025 والمخرج النرويجي Kajsa Næss مخرج فيلم Titina بالإضافة إلى مجموعة من نجوم الفن السعودي.

بوستر الفيلم الحائز على جائزة الأوسكار Flow- الصورة من المركز الاعلامي للمهرجان

