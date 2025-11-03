هبوط سعر الريبل بنحو 8% مع ضغوط بيعية على العملات الرقمية

ارتفع الدولار مقابل أغلب العملات الرئيسية خلال تداولات اليوم الإثنين مع ترقب الأسواق صدور بيانات اقتصادية ومتابعة تصريحات مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي.



وقال عضو مجلس الاحتياطي الفيدرالي "ستيفن ميران"، إن السياسة النقدية الحالية لا تزال مشددة (أي أن الفائدة مرتفعة) أكثر من اللازم، مؤكدًا أنه سيواصل المطالبة بتسريع وتيرة خفض أسعار الفائدة في الاجتماعات المقبلة.



وأوضح "ميران" في مقابلة مع وكالة "بلومبرج" أنه من الخطأ المبالغة في الاعتماد على قوة أسواق الأسهم والائتمان لتقييم مدى ملاءمة السياسة النقدية.



كما ذكرت مسؤولتان بالفيدرالي، وهما "ماري دالي وليزا كوك"، بأن قرار خفض الفائدة في اجتماع ديسمبر كانون الأول مطروح على الطاولة.



ويترقب المستثمرون بيانات "إيه دي بي" للتوظيف في القطاع الخاص الأمريكي يوم الأربعاء المقبل في وقت أدى فيه الإغلاق الحكومي المستمر إلى تعليق نشر بيانات اقتصادية أساسية.



كما ينتظر صدور تقرير الوظائف الشهري الشامل وقراءة مقياس التضخم المفضل لدى الفيدرالي يوم الجمعة، لكن الإغلاق الحكومي قد يتسبب في تأجيل نشر هذه البيانات.



وعلى صعيد التداولات، ارتفع مؤشر الدولار بحلول الساعة 20:00 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.1% إلى 99.8 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 99.9 نقطة وأقل مستوى عند 99.7 نقطة.



الدولار الأسترالي



انخفض الدولار الأسترالي مقابل نظيره الأمريكي في تمام الساعة 20:36 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.1% إلى 0.6537.



الدولار الكندي



انخفض الدولار الكندي مقابل نظيره الأمريكي في تمام الساعة 20:36 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.3% إلى 0.7114.