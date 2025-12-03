- 1/2
شكرا لقرائتكم خبر عن سعر النفط خام برنت يعاني من الضغوط السلبية – توقعات اليوم – 03-12-2025 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today
2025-12-03 02:54AM UTC
الكاتب: يوسف عمر
المنقح: محمد غيث
تدقيق: خالد سلطان
قفز سعر الدولار النيوزيلندي مقابل الدولار الأمريكي (NZDUSD) ارتفاعاً خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، ليهاجم مستوى المقاومة المهم 0.5750، تلك المقاومة التي كانت مستهدفاً سعرياً لنا بتقاريرنا السابقة، مدعوماً بتوارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها في وقت سابق لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع، مع وجود ضغط ديناميكي إيجابي متمثل في تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، تحت سيطرة موجة تصحيحية صاعدة على المدى القصير.