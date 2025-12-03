سعر النفط خام برنت يعاني من الضغوط السلبية – توقعات اليوم – 03-12-2025

قفز سعر الدولار النيوزيلندي مقابل الدولار الأمريكي (NZDUSD) ارتفاعاً خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، ليهاجم مستوى المقاومة المهم 0.5750، تلك المقاومة التي كانت مستهدفاً سعرياً لنا بتقاريرنا السابقة، مدعوماً بتوارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها في وقت سابق لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع، مع وجود ضغط ديناميكي إيجابي متمثل في تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، تحت سيطرة موجة تصحيحية صاعدة على المدى القصير.