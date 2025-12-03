الاقتصاد

سعر الإيثيريوم (ETHUSD) يستقر على مكاسب قوية – توقعات اليوم – 03-12-2025

0 نشر
0 تبليغ

  • سعر الإيثيريوم (ETHUSD) يستقر على مكاسب قوية – توقعات اليوم – 03-12-2025 1/2
  • سعر الإيثيريوم (ETHUSD) يستقر على مكاسب قوية – توقعات اليوم – 03-12-2025 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الإيثيريوم (ETHUSD) يستقر على مكاسب قوية – توقعات اليوم – 03-12-2025 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today

2025-12-03 02:58AM UTC

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

مدد سعر الدولار مقابل الفرنك السويسري (USDCHF) من خسائره خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، وسط تحركاته ضمن نطاق قناة سعريه تصحيحية هابطة تحد تداولاته السابقة على المدى القصير، مع وجود ضغط سلبي متواصل نتيجة تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، ما يعزز من استقرار هذا المسار السلبي، خاصة مع توارد الإشارات السلبية من مؤشرات القوة النسبية، بالرغم من وصولها لمناطق تشبع بيعي.

الكلمات الدلائليه
MO Nasa

MO Nasa

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا