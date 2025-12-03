سعر الإيثيريوم (ETHUSD) يستقر على مكاسب قوية – توقعات اليوم – 03-12-2025

مدد سعر الدولار مقابل الفرنك السويسري (USDCHF) من خسائره خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، وسط تحركاته ضمن نطاق قناة سعريه تصحيحية هابطة تحد تداولاته السابقة على المدى القصير، مع وجود ضغط سلبي متواصل نتيجة تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، ما يعزز من استقرار هذا المسار السلبي، خاصة مع توارد الإشارات السلبية من مؤشرات القوة النسبية، بالرغم من وصولها لمناطق تشبع بيعي.