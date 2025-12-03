الاقتصاد

سعر الدولار النيوزيلاندي أمام الدولار يصل لمستهدفنا السعري – توقعات اليوم – 03-12-2025

0 نشر
0 تبليغ

  • سعر الدولار النيوزيلاندي أمام الدولار يصل لمستهدفنا السعري – توقعات اليوم – 03-12-2025 1/2
  • سعر الدولار النيوزيلاندي أمام الدولار يصل لمستهدفنا السعري – توقعات اليوم – 03-12-2025 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدولار النيوزيلاندي أمام الدولار يصل لمستهدفنا السعري – توقعات اليوم – 03-12-2025 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today

2025-12-03 02:13AM UTC

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

انخفض سعر الدولار مقابل الين الياباني (USDJPY) خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، وذلك على اثر اختباره لسقف قناة سعريه تصحيحية هابطة تحد تداولاته السابقة على المدى القصير، ما عرضه للضغط السلبي خاصة مع بدء تشكل دايفرجنس سلبي بمؤشرات القوة النسبية، عقب وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء، بشكل مبالغ فيه مقارنة بحركة الزوج، مع بدء توارد الإشارات السلبية منها، يأتي هذا في ظل استمرار الضغط السلبي الناتج من تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، ما يقلص من فرص تعافي الزوج على المدى القريب.

الكلمات الدلائليه
رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا