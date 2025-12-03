سعر الدولار النيوزيلاندي أمام الدولار يصل لمستهدفنا السعري – توقعات اليوم – 03-12-2025

انخفض سعر الدولار مقابل الين الياباني (USDJPY) خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، وذلك على اثر اختباره لسقف قناة سعريه تصحيحية هابطة تحد تداولاته السابقة على المدى القصير، ما عرضه للضغط السلبي خاصة مع بدء تشكل دايفرجنس سلبي بمؤشرات القوة النسبية، عقب وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء، بشكل مبالغ فيه مقارنة بحركة الزوج، مع بدء توارد الإشارات السلبية منها، يأتي هذا في ظل استمرار الضغط السلبي الناتج من تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، ما يقلص من فرص تعافي الزوج على المدى القريب.