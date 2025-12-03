شاهد بالصور.. المذيعة المغضوب عليها داخل مواقع التواصل السودانية “تسابيح خاطر” تحتفل بعيد ميلادها وسط سخرية غير مسبوقة من الجمهور: (افتحي التعليقات كان تقدري وشوفي الاحتفال الصاح)

نشرت المذيعة السودانية, المعروفة تسابيح مبارك خاطر, صور حديثة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فإن المذيعة المغضوب عليها داخل مواقع التواصل السودانية, احتفلت من خلال الصور بعيد ميلادها.

وكتبت نجمة قناة سكاي نيوز عربية, محتفلة بعيد ميلادها في تدوينة أرفقت معها صور حديثة: (مع كل عام يمر يزداد يقيناً بأن راحة البال تساوي السعادة، وأن العائلة سند حقيقي، ولا شيء مستحيل).

وأضافت بحسب ما نقل محرر موقع النيلين: (الحياة تحب الصابرين، والوصول إلى أي هدف تضعه فرحة تستحق كل لحظة انتظار هذا العام أقول لنفسي، كل عام وأنت لا تنكسر، ولا تمسها الهزيمة).

جمهور مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان, قام بمشاركة التدوينة التي أغلقت فيها تسابيح, باب التعليقات, وكتب أحد الذين قاموا بتداول الصور: (افتحي التعليقات كان تقدري عشان تشوفوا الاحتفال الصاح).

الخرطوم (أخبار الخليج 365)