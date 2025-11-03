"لا يوجد نظام لتنفيذ الأحكام الجزائية".. بالفيديو: قانوني يكشف عن آلية التنفيذ الجزائي بعد صدور الحكم

موقع الخليج 365: كشف المستشار القانوني إبراهيم المبدل عن آلية عمل التنفيذ الجزائي، مشيراً إلى عدم وجود نظام تنفيذ جزائي.
وقال المبدل خلال بودكاست مختلف :"لا يوجد نظام لتنفيذ الأحكام الجزائية، وآلية التنفيذ الجزائي تتمثل في أن يصدر الحكم من المحكمة الجزائية، وإذا اكتسب القطعية وأصبح باتاً فتتم مخاطبة الإمارة لتنفيذ الحكم".
وأضاف :"القتل له آليته في التنفيذ، وكذلك السجن له آليته، وكذلك الغرامة، أي حكم بالحق العام المختص في تنفيذه هي الإمارة بالتعاون مع وزارة الداخلية وفروعها والجهات التابعة لها".
November 3, 2025