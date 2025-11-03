"لا يوجد نظام لتنفيذ الأحكام الجزائية".. بالفيديو: قانوني يكشف عن آلية التنفيذ الجزائي بعد صدور الحكم

موقع الخليج 365: كشف المستشار القانوني إبراهيم المبدل عن آلية عمل التنفيذ الجزائي، مشيراً إلى عدم وجود نظام تنفيذ جزائي.

وقال المبدل خلال بودكاست مختلف :"لا يوجد نظام لتنفيذ الأحكام الجزائية، وآلية التنفيذ الجزائي تتمثل في أن يصدر الحكم من المحكمة الجزائية، وإذا اكتسب القطعية وأصبح باتاً فتتم مخاطبة الإمارة لتنفيذ الحكم".

وأضاف :"القتل له آليته في التنفيذ، وكذلك السجن له آليته، وكذلك الغرامة، أي حكم بالحق العام المختص في تنفيذه هي الإمارة بالتعاون مع وزارة الداخلية وفروعها والجهات التابعة لها".