تابع الان خبر السعودية ودول أوبك بلس تجدد التزامها باستقرار السوق البترولية وتعلن تعديلاً جديدًا في الإنتاج حصريا على الخليج 365

بيروت - نادين الأحمد - جدّدت المملكة العربية السعودية وبقية الدول الأعضاء في مجموعة أوبك بلس تأكيدها على الالتزام بدعم استقرار السوق البترولية والمحافظة على توازنها، في ظل الأساسيات الإيجابية التي تشهدها الأسواق العالمية وانخفاض مستويات المخزون العالمي من النفط. جاء ذلك خلال اجتماع افتراضي عقدته الدول الثماني الأعضاء التي سبق أن أعلنت تعديلات طوعية إضافية في إنتاج النفط خلال أبريل ونوفمبر 2023م، وذلك بتاريخ 2 نوفمبر 2025م.

وأسفر الاجتماع عن الاتفاق على تعديل الإنتاج بمقدار (137) ألف برميل يوميًا من إجمالي الخفض الطوعي البالغ (1.65) مليون برميل يوميًا، على أن يبدأ تنفيذ التعديل في ديسمبر 2025م. كما قررت الدول تعليق الزيادات الشهرية في الإنتاج خلال أشهر يناير وفبراير ومارس 2026م، مراعاة للعوامل الموسمية وتطورات السوق.

وأكدت الدول الأعضاء استعدادها لإعادة كميات الخفض الطوعي بشكل تدريجي، بالكامل أو جزئيًا، وفقًا لظروف السوق، مشددة على مواصلة مراقبة التغيرات في العرض والطلب عن قرب لضمان مرونة التعامل مع أي تطورات اقتصادية أو جيوسياسية قد تؤثر على أسواق الطاقة.

كما شددت المجموعة على أهمية اتباع سياسة حذرة تتيح خيار إيقاف أو عكس التعديلات الطوعية السابقة، بما يشمل الخفض الإضافي البالغ (2.2) مليون برميل يوميًا الذي تم الإعلان عنه في نوفمبر 2023م، بما يضمن استقرار السوق العالمية ويعزز الثقة في قطاع الطاقة.

وتعمل الدول المشاركة على استكمال تعويض أي زيادات سابقة في مستويات الإنتاج منذ يناير 2024م، مع التزام بعقد اجتماعات شهرية لمتابعة أوضاع السوق ومستويات الالتزام بخطط التعويض، على أن يُعقد الاجتماع المقبل في 30 نوفمبر 2025م.