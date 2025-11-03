بالفيديو: قانوني يكشف متى يقرر القاضي بيع الدار المسكونة.. وكيف تُحدد كفاية المنفذ ضده؟

موقع الخليج 365: كشف المستشار القانوني إبراهيم المبدل، متى يقرر القاضي بيع الدار المسكونة، ومدى حق الدائرة في الامتناع عن التنفيذ.

بيع الدار المسكونة

وقال المبدل خلال بودكاست مختلف :"لا يجوز لدائرة أن تمتنع عن بيع الدار المسكونة، فيجب أن تباع، وإذا كانت الدار المسكونة زائدة عن كفاية المنفذ ضده فيقوم القاضي ببيعها".

وأضاف :"يقوم القاضي بحجز أو إخراج ما يكفي المنفذ ضده، لشراء دار تكفيه".

مثال

واستعان المبدل بمثال قائلاً :"عندك قصر مساحته 3000 متر مربع جاءت الدائرة قالت لا هذا المسكن الوحيد للمنفذ ضده، هنا لا يجوز للدائرة أن تمتنع عن التنفيذ عليه لأنه فيه وصف مفقود وهو إن الدار فوق كفاية المنفذ عليه".

المبلغ

وتابع :"إذا بيع القصر مثلاً بـ 3 ملايين وكفاية المنفذ ضده مليون ونصف حتى يشتري مثلاً شقة، وتكون وفق كفايته، والمليون ونصف الأخرى توزع بين طلاب التنفيذ".