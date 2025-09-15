هل تعيش آمال ماهر حالة حب جديدة؟.. وهكذا علقت على لقب "صوت مصر"

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 15 سبتمبر 2025 02:06 مساءً - أعربت الفنانة آمال ماهر عن سعادتها الكبيرة بعودتها إلى جمهورها بعد غياب طويل بألبوم "حاجة غير"؛ مؤكدة أنها تعيش حالة حب ولكن مع جمهورها، كما علقت على الجدل المثار حول لقب "صوت مصر" مشيرة إلى أنه شرف ومسئولية لكل فنان مصري، ووجهت رسالة دعم للنجمة أنغام بعد أزمتها الصحية الأخيرة.

هل تعيش أمال ماهر حالة حب جديدة؟

"صوت مصر" شرف لكل الفنانين

من خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية نهال طايل في برنامج "تفاصيل" المذاع على قناة "صدى البلد 2"؛ عبرت النجمة آمال ماهر عن محبتها الكبيرة لجمهورها الذي تعتبره الدافع والمحرك الأساسي في نجاحها؛ خاصةً مع نجاح ألبومها الأخير "حاجة غير" الذي روجت له من خلال جلسة تصوير ظهرت من خلالها وهي مرتديه فستان زفاف؛ الأمر الذي أثار تفاعلًا واسعًا من قبل محبيها وجمهورها الذين تمنوا رؤيتها عروسًا قريبًا، حيث قالت: "أنا بعيش حالة حب حاليًا ولكن مع جمهوري، والحالة دي مكفّياني أوي ومخلياني طايرة".وعن الجدل المثار حول لقب "صوت مصر" أكدت آأنه لا توجد أي منافسة بين الفنانين، والجميع متواجد لإسعاد الجمهور، والغناء باسم مصر أكبر من أي ألقاب؛ قائلة: "محدش بينافس حد وكلنا موجودين لإسعاد الجمهور ونقدم له أحلى ماعندنا، وكلنا أنا وزملائي نمثل هذا البلد العظيم الذي أخرج عظماء في مختلف المجالات سواء فن أو أدب أو شعر أو سينما، وكلنا كفنانين شرف لنا جميعًا أننا نمثل مصر".

رسالة آمال ماهر إلى أنغام

كما حرصت آعلى توجيه رسالة دعم للنجمة أنغام، عقب أزمتها الصحية الأخيرة، قائلة: "حمد الله على سلامة نجمتنا الكبيرة أنغام طبعًا".

آمال ماهر: الجمهور من يقرر من صوت مصر

ولم تكن هذه المرة الأولى التي تعلق فيهاعلى الجدل المثار حول لقب "صوت مصر"؛ فقد أوضحت خلال حوار سابق في لقاء إذاعي ضمن برنامج "أجمد 7" عبر إذاعة "نجوم FM" أنها لا تسعى وراء هذه التسميات، وقالت: "أنا مبحبش الكلام ولا اللغط حوالين موضوع الألقاب... أنا ممكن أكون رقم واحد عند حد، وممكن ماكنش حاجة عند حد تاني، فإزاي أقول عن نفسي أنا رقم واحد؟".

وأضافت بثقة: "الناس هي اللي بتقيّم وهي اللي بتدي اللقب للمطرب، وأنا بحب اسمي جدًا وبالنسبة ليا كون الناس حباه وعارفاه دي حاجة اتشرف بيها".

وواصلت آمال ماهر: "كون أن الناس بتلقبك دي حاجة مش وحشة دي حاجة هما شايفينك فيها وحاطينك فيها ودي حاجة بتزودك مش بتنقصك، واللي أنا عارفاه كويس أوي أني بحب اسم آمال ماهر، أنا هعوز إيه أكتر من أن الناس شايفاني أميرة قلوبهم".

آمال ماهر تحتل الترند بـ "حاجة غير"

وكان ألبوم الفنانةالجديد الذي يحمل اسم "حاجة غير" قد تصدر قائمة الترند على منصة "تيك توك"، وذلك بجميع أغانيه، في سابقة هي الأولى من نوعها في تاريخ المنصة، وحقق الألبوم تفاعلاً واسعاً بين المستخدمين، حيث استخدمت مقاطع الأغاني في آلاف الفيديوهات، مما عكس جماهيريةالكبيرة ونجاحها في العودة إلى الساحة الفنية بقوة. واستطاعت النجمة أن تثبت أن الرهان على الفن الحقيقي الذي يحترم ذوق المستمع ما زال قادرًا أن ينافس بقوة، بل ويفرض نفسه ويظل حاضرًا في ظل هذا الزخم الموسيقي.

واعتمدت في هذا الألبوم على التعاون مع نخبة من الشعراء والملحنين، ما أضفى تنوعاً وغنى في الأسلوب والمحتوى.

ألبوم آمال ماهر

يضم الألبوم 10 أغاني تمزج بين الرومانسية والدراما والتأمل الوجداني، وتُعبّر عن تطور حقيقي في اختيارات آ، سواء على صعيد الكلمات أو الألحان أو التوزيع، من دون التخلي الكامل عن هوية أمال التي جعلتها مطربة تحمل رائحة الزمن الأجمل إلى الزمن الأصعب.

وقد تعاونت آمال ماهر في هذا العمل مع مجموعة من كبار الشعراء والملحنين، أبرزهم نادر عبد الله والذي كتب لها 6 أغنيات، من بينها "حاجة غير"، "ليه سكتوا؟"، و"عقدة حياته"، أيمن بهجت قمر وكتب أغنية "خبر عاجل"، التي حملت الطابع الرومانسي البصري مع فستان الزفاف.

بالإضافة إلى أحمد المالكي، عليم، ومدين: ساهموا بأغانٍ تعكس تنوع المشاعر والأفكار، أما من ناحية الألحان والتوزيع، فقد تعاونت مع أسماء بارزة مثل: أحمد زعيم، أحمد إبراهيم، مدين، وإلهامي دهيمة.

