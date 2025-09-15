خاص من فينيسيا .. بن فوستر وشايلين وودلي يكشفان كواليس فيلمهما الجديد Motor City

مزيج من الفن والحب والأكشن

شخصية إنسانية قبل كل شيء

View this post on Instagram A post shared by Potsy Ponciroli (@getpotsy)

حرية ومساحة للتجريب

عودة لسينما السبعينيات بروح معاصرة

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 15 سبتمبر 2025 03:58 مساءً - في حوار خاص مع "" من، تحدّث النجمان الأمريكيانعن فيلمهما الجديد، وهو عمل يمزج بين الأكشن والفن والدراما العاطفية في تجربة بصرية مميزة.عن انجذابه للمشروع، قال بن فوستر: "أجمل ما في هذا الفيلم كان الفرصة نفسها: مزيج من الفن، والأكشن، والحب. السيناريو كان ديناميكيًا جدًا، وفيه بناء شخصيات قائم على السلوكيات. لكن ما جذبني أكثر كان معرفة أن شايلين مشاركة في العمل. أنا من معجبيها منذ سنوات، وحمّسني أن نتعاون معًا."وأضاف: "رؤية المخرج بوتسي بونسيرولي Potsy Ponciroli للفيلم كانت ترتكز على تقديم عمل يجمع بين الحس الفني وقصّة حب داخل إطار من التشويق. هذا ما جعل المشروع مميزًا بالنسبة لي."أما شايلين وودلي فتحدثت عن شخصيتها "صوفيا" في الفيلم، قائلةً: "لم أرَ صوفيا كدور صعب، بل كإنسانة تمرّ بظروف خاصة. كان أمامي لوحة مليئة بالألوان والملامس، وكل ما عليّ فعله هو أن أكون صادقة في تقديمها."وتابعت وودلي عن كواليس التصوير: "أجمل ما في التجربة كان التفاعل العميق مع بن في المشاهد المشتركة. بوتسي، مخرج الفيلم، منحنا الكثير من الحرية والوقت للتعامل مع اللحظات المكتوبة وأيضًا اللحظات بين السطور – تلك الأشياء التي لا تُقال لكن تُحَسّ."وأكمل بن فوستر: "لم نكن نتدرّب كثيرًا قبل التصوير. كنّا نكتفي بتحديد مواقع الحركة (blocking) وفهم ديناميكيات المشهد ثم نستمع لبعضنا. غالبًا كانت متعة المشهد في المفاجأة والتلقائية، وليس في الوصول إلى نسخة مثالية. هذا يخلق طاقة غير معتادة في الأفلام، طاقة تذكرني بسينما السبعينيات."يقدّم فيلم Motor City الذي تم عرضه في مهرجان فينيسيا السينمائي، تجربة تجمع بين الأكشن والفن بطريقة تحاكي سينما السبعينيات، حيث التركيز على الشخصيات واللحظات الصادقة أكثر من مشاهد الحركة وحدها، ليكون الفيلم رحلة عاطفية وبصرية في آن واحد.

شاهدوا: إدريس ألبا وزوجته يخطفان أنظار الكاميرات على السجادة الحمراء لفيلم "A House of Dynamite"

لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا "إنستغرام الخليج 365".

وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا "تيك توك الخليج 365".

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر "تويتر" "الخليج 365 فن".