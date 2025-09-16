بريت لور ترسل رسالة غامضة وقت تسلمها جائزة إيمي... ما القصة؟

بريت لور ورسالة خفية في خطاب فوزها بالإيمي

ترشيحات مسلسل Severance في حفل جوائز إيمي

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 16 سبتمبر 2025 08:04 مساءً - في لحظة تتويجها بجائزة إيمي 2025 لأفضل ممثلة رئيسية عن دورها في "Severance"، لاحظ جمهور الممثلة بريت لور رسالة غامضة مكتوبة بخط اليد على ظهر ورقة كلمة الشكر التي حملتها بريت لور على منصة مسرح بيكوك في لوس أنجلوس. خلال حفل الرابع عشر من سبتمبر، لتضيف بُعداً غامضاً إلى لحظة الاحتفاء بالجائزة.— IMDb (@IMDb)كانتتقرأ كلمتها وقت تكريمها في حفل توزيع جوائز إيمي من ورقة صغيرة، ولكن بعد الحفل بيوم، لاحظ جمهوروجود رسالة مكتوبة بخط اليد في ظهر الورقة، كُتِبَ عليها: "LET ME OUT" -"دعوني أخرج"، وهذه الجملة تُلمح لأحداث مسلسل Severance، حيث تقوم شخصية Helly R بكتابة العبارة نفسها بالحبر الأسود على ساعديها في محاولتها للهروب من قبضة الشركة الغامضة، وأثار المنشور تفاعلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي.ويذكر أن خطاب لور جاء كالتالي: "أولاً، إنه امتياز حتى أن يتم ذِكرِي بين هذه المجموعة المذهلة من الفنانين، أشارك هذه الجائزة مع طاقم العمل وأبطاله الذي ألهمني".وتابعت: "شكراً لوالدتي ووالدي، وأخي، وزوجي، وأطفالنا، وعائلتنا. أحبكم كثيراً. شكراً على هذا، وشكراً لاختياركم لي".قد ترغبين في معرفة أوين كوبر أصغر ممثل يفوز بجائزة إيمي على الإطلاقالجدير بالذكر أن مسلسل Severance شارك بجوائز الإيمي متصدراً ترشيحات فئة الدراما بـ27 ترشيحاً، بما في ذلك فئة أفضل مسلسل درامي وأفضل ممثل رئيسي في مسلسل درامي لآدم سكوت، ورغم ذلك، حصد المسلسل جائزتين فقط في نهاية الليلة، إحداهما لبريت لور، والثانية لزميلها تراميل تيلمان الذي فاز بجائزة أفضل ممثل مساعد في مسلسل درامي.