مهرجان القاهرة السينمائي الدولي ينعى الفنان العالمي روبرت ريدفورد

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 16 سبتمبر 2025 09:58 مساءً - نعى مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، برئاسة الفنان حسين فهمي، ببالغ الحزن والأسى رحيل النجم العالمي الكبير روبرت ريدفورد Robert Redford، أحد أبرز رموز السينما الأمريكية والعالمية، وصاحب البصمة المؤثرة في تاريخ الفن السابع سواء كممثل أو كمخرج أو كمنتج.

وشكّل ريدفورد على مدى عقود طويلة رمزًا للإبداع والشغف بالسينما، وترك إرثًا فنيًا خالدًا امتد من الشاشة الفضية إلى تأسيس مهرجان ساندانس السينمائي، الذي تحول إلى منصة عالمية لدعم السينما المستقلة وإبراز المواهب الجديدة. حسين فهمي: "لقد كان صانع سينما حقيقي مهد الطريق لأجيال من المبدعين" وفي هذا السياق، صرح الفنان حسين فهمي، رئيس مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، قائلًا: "برحيل روبرت ريدفورد نفقد واحدًا من القامات السينمائية التي آمنت بقوة الفن في إحداث التغيير، ونجحت في أن تضع السينما المستقلة على الساحة العالمية. لقد كان صانع سينما حقيقي مهد الطريق لأجيال من المبدعين. باسمي وباسم مهرجان القاهرة السينمائي، أتقدم بخالص التعازي إلى أسرته ومحبيه وصناعة السينما في العالم".



يجدير بالذكر أن روبرت ريدفورد حصل جائزة الأوسكار الفخرية عام 2002 ووسام كينيدي عام 2005 ووسام الحرية الرئاسي عام 2016، كما وقع الاختيار عليه ليكون ضمن أفضل 100 شخصية مؤثرة في العالم عام 2014.



يمكنك قراءة.. روبرت ريدفورد.. الممثل الذي برع في التمثيل والإخراج ومجالات أخرى



لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365»

وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365»

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن