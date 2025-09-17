هند صبري تبوح: في السينما للرجل امتيازات… والمرأة تدفع ثمن الفرصة الوحيدة

أثارت الممثّلة التّونسيّة هند صبري الجدل بتصريحاتها الأخيرة حول وضع المرأة في صياغة السّينما، مؤكّدة أنّ الكفّة تميل دائمًا لصالح الرّجل، سواء على مستوى شباك التّذاكر أم حتّى في النّصوص المكتوبة للسينما. وقالت: “الأولويّة في السّينما دائمًا للنّجم الرّجل، بينما المرأة مطالبة بإثبات نفسها في كلّ مرّة. وإذا تعثّرت أو فشلت في عمل واحد، نادرًا ما تحصل على فرصة ثانية، في حين أنّ الرّجل يمنح أكثر من فرصة.”

وأضافت صبري أنّها ليست في موقع “الصّراع” مع الرّجل، بل ترى أنّ المعادلة يجب أن تكون متوازنة، موضحة: “أنا لست مع الحرب ضدّ الرّجل، نحن نصّ بنصّ. هناك رجال داعمون للنّساء، وفي المقابل هناك نساء يخاصمن النّساء. المنافسة بين المرأة والمرأة مشكلة تربينا عليها، وهذا خطأ كبير.”

وعلى الصّعيد الفنّيّ، أعلنت هند صبري في لقاء عبر “إي تي بالعربيّ” عودتها للموسم الرّمضانيّ المقبل ٢٠٢٦ بمسلسل جديد بعد غياب أربع سنوات، معربة عن سعادتها بالتّعاون مع الشّركة المتّحدة.

وفي ختام حديثها، تطرّقت إلى الجانب الشّخصي من حياتها، مستذكرة أصعب اللحظات الّتي مرّت بها برحيل والدتها، وقالت: “شكرًا لكلّ من وقف إلى جانبي بعد وفاتها، وشكرًا لمظاهرة الحبّ الّتي رأيتها من جمهوري. كنت ابنة وحيدة، وعلاقتي بوالدتي كانت استثنائيّة جدًّا.. وأسأل الله أن يجمعني بها على خير.”