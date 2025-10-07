هل غازل بن افليك طليقته جنيفر لوبيز على السجادة الحمراء في نيويورك؟

يبدو أنّ المعجبين بجنيفر لوبيز ليسوا وحدهم من يرَونها “رائعة”، فزوجها السّابق بن أفليك يشاركهم الرّأي أيضًا.

فقد فاجأ بن أفليك الجميع بحضوره العرض الأوّل على السّجادة الحمراء في مدينة نيويورك يوم الاثنين السّادس من تشرين الأوّل/أكتوبر، لفيلم لوبيز الجديد Kiss of the Spider Woman، وهو عمل موسيقيّ شاركت في إنتاجه شركة Artists Equity الّتي يملكها أفليك ومات ديمون. الفيلم مقتبس عن المسرحيّة الغنائيّة الشّهيرة لتيرينس ماكنالي وجون كاندر وفرِد إيب، والمبنيّة بدورها على رواية مانويل بويغ.

وخلال المناسبة، عبّر أفليك عن إعجابه بلوبيز في كلمة ألقاها قبل عرض الفيلم قائلًا: “كان هدفي أن أُمكّن الفنّانين الكبار، وأن نروي قصصًا مؤثّرة، وأن نتيح الفرص لتقديم مثل هذه الأعمال، وأن أعمل مع أفضل المخرجين وأجود النّصوص. وفي هذا الفيلم تحقّق كل ذلك، ويشرّفني أن أكون هنا.”

ووصف أفليك لوبيز لاحقًا بأنّها “رائعة”، مثنيًا على المخرج بيل كوندون الّذي قام بعمل “مذهل”، كما مازح الممثّل توناتيوه (Tonatiuh) الّذي يمثّل شخصيّة لويس مولينا/كيندل نيسبيت، قائلًا إنّه دخل عالم “النّجوميّة الأبديّة”.

من جانبها، شكرت لوبيز أفليك على حضوره العرض، مؤكّدة أن Kiss of the Spider Woman “ما كان ليرى النّور لولا “بن” ولولا شركة Artists Equity”.

وقبل بدء العرض، تحدّث أفليك مع برنامج Extra، مشيدًا بأخلاقيات العمل لدى لوبيز في الفيلم، إذ تلعب الدّور الرّئيسيّ، وقال: “لقد عملت بجهد هائل. سترَون كلّ مواهبها المتعدّدة. إنّها شخص نشأ على مشاهدة المسرحيّات الغنائيّة الكلاسيكيّة… وفي هذا الفيلم تقدّم كلّ شيء بالفعل!”

كما أشارت لوبيز، في مقابلة سابقة مع برنامج CBS News Sunday Morning في الثّامن والعشرين من أيلول/سبتمبر، إلى دور أفليك الأساسيّ في إنجاز الفيلم، قائلة: “قلت له: هذا دور وُلدتُ لأقدّمه، وأريد أن ألعبه. فرد قائلًا: حسنًا. وساعدني في تحقيق ذلك.”

نذكر أنّ توأمَي جنيفر لوبيز ماكس وإيمي حضرا العرض الخاصّ لفيلم والدتهما أيضًا والتقطوا جميعًا الصّور التّذكارية على السّجادة الحمراء.

يُطلق فيلم Kiss of the Spider Woman في دور العرض يوم الجمعة العاشر من تشرين الأوّل/أكتوبر، ويشارك في بطولته دييغو لونا بدور السّجين السّياسيّ فالنتين الّذي يكوّن صداقة غير متوقّعة مع بائع واجهات متاجر مدان بتهمة الفجور العلنيّ، مولينا (يمثّله توناتيوه). ويروي مولينا أحداث فيلم هوليوودي خياليّ تلعب دور البطوله فيه ديفا الشّاشة إنغريد لونا الّتي تمثّلها لوبيز.

يُذكر أن أفليك (ثلاثة وخمسين عامًا) ولوبيز (ستّة وخمسين عامًا) التقيا لأوّل مرّة عام ٢٠٠٢، وخطبا في العام نفسه قبل أن ينفصلا عام ٢٠٠٤. لكنّهما حافظا على صداقتهما، ليعودا معًا في نيسان/أبريل ٢٠٢١ ويتزوّجا في تمّوز/يوليو ٢٠٢٢. وفي آب/أغسطس ٢٠٢٤ تقدمت لوبيز بطلب الطّلاق الّذي جرى إنهاؤه رسميًّا في كانون الثّاني/يناير ٢٠٢٥.