"الوطني للأرصاد": طقس الغد صحو رطب ليلاً

ابوظبي - سيف اليزيد - توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحوا إلى غائم جزئياً، مع احتمال تكون بعض السحب الركامية شرقاً بعد الظهر يصبح رطبا ليلاً وصباح الخميس على بعض المناطق الغربية مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب الخفيف، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، تكون شمالية شرقية - شمالية شرقية تتراوح سرعتها بين / 10 إلى 25 كم/س تصل إلى 35 كم/س.

الموج في الخليج العربي خفيف فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 13:37 والثاني عند الساعة 02:04 والجزر الأول عند 19:50 والثاني عند الساعة 07:45.

والموج في بحر عمان خفيف، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 09:39 والثاني عند الساعة 23:06 والجزر الأول عند الساعة 16:15 والثاني عند الساعة 04:41.