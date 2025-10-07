محمّد سامي ومي عمر يحتفلان بـخمسة عشر عامًا من الحبّ والرّومنسيّة

إحتفل الثّنائي المصريّ المخرج محمّد سامي وزوجته الممثّلة مي عمر، بمرور خمسة عشر عامًا على زواجهما في أجواء رومنسيّة مميّزة.

بهذه المناسبة، نشر محمد سامي صورة لمي عمر على أنغام أغنية عمرو دياب “زي ما أنتي” وكتب: ” خمسة عشر عامًا على زواجي ليس فقط من حبّ حياتي، بل أيضًا من أفضل صديقة لي. أنت كل شيء بالنّسبة إليّ. كلّ نجاح حقّقته وكلّ لحظة جميلة عشتها كان بفضل دعمك وكلّ تحدٍّ واجهته تمكّنت من تخطّيه لأنّك كنتِ بجانبي. أنتِ أطيب، وأقوى وأروع شخص عرفته في حياتي. شريكتي، وصديقتي وقلبي. شكرًا لكونك أنتِ. أتمنّى المزيد من سنوات الحبّ والضّحك وبناء أحلامنا معًا. أحبك أكثر ممّا يمكن للكلمات أن تعبر عنه”.

من جانبها، علّقت مي عمر على منشور زوجها بالقول: “عيد زواج سعيد يا حبّي، خمسة عشر عامًا وما زلت تجعلني أضحك وأحلم وأشعر بأنّني أسعد امرأة في العالم، ستكون دائمًا بيتي”.

كما نشرت صورة عبر”إنستغرام” وهي تسند فيها رأسها على كتف محمّد سامي، مع عبارة “back home”.

نذكر انّ مي عمر ومحمّد سامي، تزوّجا في العام ٢٠١٠ بعد قصّة حبّ جمعتهما ولديهما ابنتان.