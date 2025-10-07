صحة الخرطوم تؤكد خلو جميع المؤسسات الصحية من مخلفات الحرب وتأمينها بأفراد الأمن والسلامة

اعلنت وزارة الصحة ولاية الخرطوم عن الإجراءات التي اتخذتها مباشرة إبان تحرير الولاية لأجل تفعيل التأمين بالمستشفيات بمحليات الولاية السبع من السرقة والتخريب والاتلاف، حتى تم خلو جميع مؤسسات القطاع الصحي العاملة من مخلفات الحرب، وتوزيع مشرفين على المؤسسات التي لم تعمل بعد .

واوضح تقرير الاداء للربع الثاني من العام 2025 اليوم عن تغطية (36) مستشفى بالإشراف وتوزيع أفراد الخدمة، والتنسيق مع إدارة الطب العدلي في نقل الجثث التي كانت موجودة في مستشفيات وسط الخرطوم، فضلاً عن المساهمة في نظافة المستشفيات وعمليات الاصحاح البيئي.

وأكد دكتور فتح الرحمن محمد الأمين مدير عام وزارة الصحة ولاية الخرطوم على أهمية الدور الذي تقوم به إدارة الأمن والسلامة في العمل على تحقيق الأمن والاستقرار داخل رئاسة الوزارة والوحدات الصحية المختلفة بولاية الخرطوم .

وأشاد بتقرير أداء الربع الثاني من العام 2025 الذي استعرضه مدير إدارة الأمن والسلامة الأستاذ إبراهيم عوض يوسف في الاجتماع الموسع الذي انعقد اليوم بحضور مشرفي الإدارة بالمؤسسات الصحية بولاية الخرطوم.

وتعهد دكتور فتح الرحمن بتوفيق أوضاع الكوادر المؤقتة بالتنسيق مع ديوان شؤون الخدمة، والسعي لتوفير كافة الاحتياجات اللازمة للوصول لأداء متميز، وأمن على الشروع في إجراءات الزي الموحد للعاملين بوحدات الأمن والسلامة لأجل الحفاظ على السمات العامة للمؤسسات الصحية بالولاية، بالإضافة إلى تنفيذ الدورات التدريبية الخاصة بالتأمين الذاتي والدورات الفنية، ووجه المشرفين بالإدارة برصد شهداء حرب الكرامة من الأمن والسلامة لأجل دعم اسرهم وتقديم التسهيلات اللازمة لهم.

ومن جانبه قطع مدير إدارة الأمن والسلامة بأنه منذ تولي أفراد ادارته تأمين المؤسسات الصحية العاملة بولاية الخرطوم لم تسجل اي حالات اعتداء على الممتلكات، ونبه إلى تنسيق بين الادارة وكافة الأجهزة الأمنية بالولاية لأجل استرداد المنهوب من القطاع الصحي خلال الحرب .