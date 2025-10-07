شاهد بالفيديو.. عريس الموسم أحمد العربي يبدأ تجهيزات مراسم زواجه على لينا يعقوب بشراء “ريحة العرس”

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان, مقطع فيديو لعريس الموسم المذيع اللامع أحمد العربي, الذي يستعد لإتمام مراسم زواجه. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فإن العربي, ظهر في مقطع فيديو مع صاحبة محلات عطور نسائية, وهو ما فسره الجمهور بأنها استعدادات لإكمال الزواج. الجدير بالذكر أن المذيع أحمد العربي, كان قد أعلن خطوبته من الصحفية ومديرة مكتب قناتي العربية, والحدث, لينا يعقوب, الجمعة الماضية. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

