تكنولوجيا: HMD Touch 4G يجمع بين بساطة الهواتف التقليدية وذكاء السحابة

كشفت شركة HMD عن هاتفها الجديد HMD Touch 4G، الذي يجمع بين ملامح الهواتف التقليدية وذكاء الأجهزة الحديثة، ليقدّم تجربة هجينة لا تُصنّف كليًا كـهاتف ذكي، لكنها أكثر تطورًا من الهواتف العادية.

يمكن اعتباره امتدادًا عصريًا لسلسلة Nokia Asha القديمة، إذ يمنح المستخدمين مجموعة من الميزات الذكية عبر تطبيقات سحابية تُشغَّل من خلال المتصفح.

يعمل الهاتف بنظام تشغيل خفيف مخصص يُعرف باسم RTOS Touch، وهو مصمم لتقديم أداء سريع وواجهة بسيطة. يتيح النظام للمستخدمين الوصول إلى خدمة Cloud Phone، التي تمكّنهم من تشغيل التطبيقات السحابية مباشرة.

كما يأتي الهاتف مزودًا بتطبيق Express Chat المدمج مسبقًا، والذي يدعم المحادثات النصية والصوتية وإرسال الصور. ويمكن للمستخدمين التواصل أيضًا مع مستخدمي اندرويد و iOS بشرط أن يكون لديهم التطبيق نفسه.

من حيث المواصفات، يأتي HMD Touch 4G بشاشة LCD مقاس 3.2 بوصة بدقة QVGA (320×240 بكسل). ويضم كاميرا خلفية بدقة 2 ميجابكسل مزودة بفلاش LED، بالإضافة إلى كاميرا أمامية بدقة 0.3 ميجابكسل.

يعمل الهاتف بمعالج Unisoc T127 إلى جانب ذاكرة وصول عشوائي بسعة 64 ميجابايت، وسعة تخزين داخلية تبلغ 128 ميجابايت قابلة للتوسعة حتى 32 جيجابايت عبر بطاقة microSD. كما يحتوي على بطارية بسعة 1950 ملّي أمبير يتم شحنها عبر منفذ USB-C.

يدعم الجهاز ميزات إضافية مثل مقاومة الماء والغبار بمعيار IP52، ومخرج سماعة تقليدي مقاس 3.5 ملم، وراديو FM، وبلوتوث 5.0، واتصال Wi-Fi بمعيار 802.11n. كما يمكن استخدامه كنقطة اتصال محمولة (Hotspot).

يُطرح الهاتف بلونين: السماوي والأزرق الداكن، ويأتي بتصميم أنيق ومتين يجمع بين العملية والبساطة.

