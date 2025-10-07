محمّد رمضان أمام القضاء مجدّدًا…. ما السّبب؟

تمّت إحالة الفنّان محمد رمضان إلى المحاكمة أمام محكمة جنح الدّقي، على خلفيّة إطلاقه لأغنيته “رقم واحد يا أنصاص” عبر قناته الرّسميّة على موقع “يوتيوب” من دون الحصول على التّراخيص اللازمة من وزارة الثّقافة والرّقابة على المصنّفات الفنّيّة.

وتحمل القضيّة الرقم ٩٢١٣ لسنة ٢٠٢٥ جنح الدّقي، وجاء في قرار الإحالة أنّ رمضان قام بـ”عرض وإذاعة مصنّف سمعي بصري في مكان عام من دون إذن مسبق من الجهات المختصّة”، وهو ما يُعدّ مخالفة صريحة لأحكام القانون رقم ٣٨ لسنة ١٩٩٢ المنظّم لعمل جهاز الرّقابة على المصنّفات الفنّيّة.

ووفق ما ورد في الدّعوى القضائيّة المقدّمة ضدّه، فإنّ أغنية “رقم واحد يا أنصاص” – الّتي تمّ نشرها في الرّابع من آب ٢٠٢٥ – تتضمّن عبارات مسيئة للذّوق العام وتحمل تحريضًا على العنف والتّنمّر والغرور، إلى جانب وصفها بأنّها “خالية من القيم الفنّيّة وتحمل إسفافًا لفظيًّا واضحًا”، على حدّ تعبير الدّعوى.

كما أوضحت الجهات المختصّة أنّه بعد مراجعة إدارة الأغاني في جهاز الرّقابة، تبيّن أنّ الأغنية لم تحصل على أيّ ترخيص رسميّ بالعرض أو التّصوير أو نسخ الكلمات، هذا ما يجعل عرضها على المنصّات الرّقميّة مخالفة قانونيّة تستوجب العقوبة.

يُذكر أنّ الأغنية من كلمات مصطفى حدّوتة وألحان مصطفى تاغ، وتمّ إطلاقها في الأوّل من آب/أغسطس ٢٠٢٥ عبر قناة محمّد رمضان الرّسميّة على “يوتيوب”، إلا أنّها لم تتجاوز عدد مشاهداتها ٣٩٩ ألف مشاهدة حتّى الآن، وهو رقم متواضع قياسًا بالأغاني السّابقة للفنّان.