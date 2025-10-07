في طريقنا مع جموع الناس إلى تشييع الراحل إيلا إلى مثواه بمقابر السكة حديد استوقفني مشهدان ..

_ الأول .. سألني صبي ورنيش في الحادية عشرة من عمره إن كان ممكنًا له أن يركب معنا إلى المقابر .. سألته: ماشي المقابر ليه؟ .. أجابني ومسحة حزن تغطي وجهه البريء: ماشي أدفن عمو إيلا .. سألته ليه .. قال: عشان مرة سلم علي وقال لي شد حيلك ..

■ يا الله ..

_ المشهد الثاني .. اصطفاف النساء في شوارع بورتسودان لوداع إيلا .. مشهد مهيب ومحتشد بالمعاني التي تُعاش ولا تُحكى ..

■ لكل أحدٍ من الذين تنادوا اليوم لوداع إيلا حكاية وموقف مع الراحل العزيز ..

■ رحمة من الله عليه ورضوان ..

الكاتب/ عبدالماجد عبدالحميد