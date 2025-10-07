اخبار العالم / اخبار العراق

السوداني: مشاريع الاعمار ستستمر في العراق من 15- 20 سنة

بغداد - ياسين صفوان - وقال مكتب السوداني في بيان، "زار رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، مساء اليوم الثلاثاء، مضيف الشيخ رياض يونس الحميدواي في منطقة زيونة وسط بغداد، والتقى بعدد من شيوخ ووجهاء آل حميد"، موضحا "تطرق اللقاء الى مجمل الأوضاع الخدمية في العاصمة بغداد، والجهود التي تبذلها الحكومة من أجل الارتقاء بالواقع الخدمي والاجتماعي للمواطنين".

وعبر السوداني وفق البيان عن "تقديره للشيخ الحميداوي على دعوته الكريمة، مبيناً اهمية العشائر في دعم الدولة وجهود مؤسساتها"، وأكد ضرورة أن يعمل المسؤول على تقديم المصلحة العامة وخدمة ابناء شعبه.

وأشار الى الانتخابات التشريعية التي ستنطلق في 11/ 11، وستحدد نتائجها مصير البلد للأربع سنوات المقبلة، مؤكداً ثقته الكبيرة بوعي الشعب وادراكه لأهمية هذه المرحلة، ما يتوجب المشاركة الواسعة بالانتخابات.

ونقل البيان عن السوداني قوله، "ثبتنا مجموعة أولويات ضمن البرنامج الحكومي، ونفتخر بما أنجزناه، ولاسيما في ملف الخدمات، والبلد بحاجة الى مزيد من المشاريع بمختلف القطاعات، وحققنا الكثير في عموم البلاد".

وأضاف "تحققت خلال فترة قليلة إصلاحات بعدة قطاعات، منها القطاعان المصرفي والاقتصادي، وبشهادة مؤسسات دولية"، مشيرا الى أن "مشاريع الاعمار ستستمر في العراق وفق تقديراتنا من (15- 20) سنة القادمة لتغطية كل الخدمات".

ولفت السوداني الى أنه "بالتوازي مع الاعمار، نعمل على تفعيل التنمية في مجالات الزراعة والصناعة والتجارة وطريق التنمية وميناء الفاو"، مضيفا "التنمية الحقيقية ستوفر مورداً اقتصادياً مهماً للبلد غير مورد النفط، لتحقيق الاستقرار الاقتصادي".

وتابع "يمثل الشباب (60%) من الشعب، وواجبنا إيجاد فرص عمل والاهتمام بهم"، مشددا بالقول "نحن معنيون بمصالح العراق وشعبه مع الالتزام بمواقفنا الثابتة، وتمكنا بحكمة ومسؤولية من تجاوز الأزمات والصراعات في المنطقة وإبعاد العراق عنها".

