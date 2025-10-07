انت الان تتابع خبر السوداني: مشاريع الاعمار ستستمر في العراق من 15- 20 سنة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال مكتب السوداني في بيان، "زار رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، مساء اليوم الثلاثاء، مضيف الشيخ رياض يونس الحميدواي في منطقة زيونة وسط بغداد، والتقى بعدد من شيوخ ووجهاء آل حميد"، موضحا "تطرق اللقاء الى مجمل الأوضاع الخدمية في العاصمة بغداد، والجهود التي تبذلها الحكومة من أجل الارتقاء بالواقع الخدمي والاجتماعي للمواطنين".وعبر السوداني وفق البيان عن "تقديره للشيخ الحميداوي على دعوته الكريمة، مبيناً اهمية العشائر في دعم الدولة وجهود مؤسساتها"، وأكد ضرورة أن يعمل المسؤول على تقديم المصلحة العامة وخدمة ابناء شعبه.

وأشار الى الانتخابات التشريعية التي ستنطلق في 11/ 11، وستحدد نتائجها مصير البلد للأربع سنوات المقبلة، مؤكداً ثقته الكبيرة بوعي الشعب وادراكه لأهمية هذه المرحلة، ما يتوجب المشاركة الواسعة بالانتخابات.

ونقل البيان عن السوداني قوله، "ثبتنا مجموعة أولويات ضمن البرنامج الحكومي، ونفتخر بما أنجزناه، ولاسيما في ملف الخدمات، والبلد بحاجة الى مزيد من المشاريع بمختلف القطاعات، وحققنا الكثير في عموم البلاد".