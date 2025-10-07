انت الان تتابع خبر السوداني: مشاريع الاعمار ستستمر في العراق من 15- 20 سنة والان مع التفاصيل
وعبر السوداني وفق البيان عن "تقديره للشيخ الحميداوي على دعوته الكريمة، مبيناً اهمية العشائر في دعم الدولة وجهود مؤسساتها"، وأكد ضرورة أن يعمل المسؤول على تقديم المصلحة العامة وخدمة ابناء شعبه.
وأشار الى الانتخابات التشريعية التي ستنطلق في 11/ 11، وستحدد نتائجها مصير البلد للأربع سنوات المقبلة، مؤكداً ثقته الكبيرة بوعي الشعب وادراكه لأهمية هذه المرحلة، ما يتوجب المشاركة الواسعة بالانتخابات.
ونقل البيان عن السوداني قوله، "ثبتنا مجموعة أولويات ضمن البرنامج الحكومي، ونفتخر بما أنجزناه، ولاسيما في ملف الخدمات، والبلد بحاجة الى مزيد من المشاريع بمختلف القطاعات، وحققنا الكثير في عموم البلاد".
ولفت السوداني الى أنه "بالتوازي مع الاعمار، نعمل على تفعيل التنمية في مجالات الزراعة والصناعة والتجارة وطريق التنمية وميناء الفاو"، مضيفا "التنمية الحقيقية ستوفر مورداً اقتصادياً مهماً للبلد غير مورد النفط، لتحقيق الاستقرار الاقتصادي".
وتابع "يمثل الشباب (60%) من الشعب، وواجبنا إيجاد فرص عمل والاهتمام بهم"، مشددا بالقول "نحن معنيون بمصالح العراق وشعبه مع الالتزام بمواقفنا الثابتة، وتمكنا بحكمة ومسؤولية من تجاوز الأزمات والصراعات في المنطقة وإبعاد العراق عنها".