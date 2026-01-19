لماذا تراجع سعر XRP اليوم؟ وما السيناريوهات القادمة للعملة؟

تراجع سعر XRP صباح اليوم الاثنين مع هبوط عام في سوق العملات الرقمية، ليكسر مستوى 2.00 دولار ويصل إلى 1.84 دولار، وهو أدنى مستوى له منذ بداية العام، قبل أن يتعافى جزئيا قرب 1.97 دولار.

ويمثل هذا الهبوط انخفاضا يتجاوز 23% من قمته المسجلة في 6 يناير عند 2.41 دولار.

الضغط الرئيسي جاء من تصاعد التوتر الجيوسياسي بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، بعد إرسال دول أوروبية قوات إلى “غرينلاند” وردّ “واشنطن” بتهديدات تعريفات جمركية.

هذه التطورات أضعفت شهية المخاطرة ودَفعت الأسواق للهبوط مع افتتاح التداولات الآسيوية والعقود الآجلة، حيث تراجعت البيتكوين من فوق 95 ألف دولار إلى ما دون 92 ألف، ما زاد الضغط على العملات البديلة ومنها XRP.

من الناحية الفنية، حذّر محلل “CryptoWZRD” من أن XRP تحتاج إلى الثبات فوق 1.975 دولار لاستعادة الزخم الصعودي.

فشل السعر في الحفاظ على هذا المستوى قد يعني استمرار الضغط، بينما قد يفتح التماسك فوقه المجال لمحاولة ارتداد قصيرة المدى.

