بطاقات الدفع بالكريبتو تتوسع في المدفوعات اليومية: نمو شهري من 100 مليون إلى 1.5 مليار دولار

كشف تقرير حديث من شركة التحليلات “Artemis” أن مدفوعات البطاقات المرتبطة بالعملات الرقمية أصبحت المحرك الأكبر لنشاط العملات الرقمية المستقرة، متقدمة على تحويلات المحافظ المباشرة (P2P).

ووفق الدراسة، تحولت هذه المدفوعات تدريجيا إلى سوق بلغت قيمته نحو 18 مليار دولار خلال 2025.

وأشار التقرير إلى أن حجم المدفوعات الشهرية عبر بطاقات الكريبتو ارتفع من حوالي 100 مليون دولار إلى أكثر من 1.5 مليار دولار خلال 2025، بمعدل نمو سنوي متوسط يقارب 106% منذ 2023.

كما اقترب إجمالي المدفوعات السنوي من حجم نشاط تحويلات P2P بالعملات المستقرة، والذي بلغ نحو 19 مليار دولار.

وتعمل هذه البطاقات عادة عبر شبكات قبول مثل فيزا وماستركارد، بينما تُستخدم العملات المستقرة كطبقة تسوية في الخلفية.

وتهيمن فيزا على القطاع بحصة تتجاوز 90% بفضل شراكات مبكرة مع منصات كريبتو وشركات الفنتك، فيما تواصل ماستركارد توسيع حضورها عبر شراكات مباشرة مع جهات مثل “Revolut” و”Bybit” و”Gemini”.

ويرجع التقرير النمو إلى حوافز واضحة:

منصات التداول وDeFi تستخدم البطاقات لجذب العملاء والاحتفاظ بهم عبر مكافأة الإنفاق اليومي، بينما ترى محافظ الكريبتو وشركات الفينتك في البطاقات مصدر دخل أكثر استقرارا عبر رسوم التبادل والاشتراكات بدل الاعتماد على إيرادات متذبذبة من التحويلات والجسور.

وفي الأسواق الناشئة، تُستخدم هذه البطاقات كأداة للوصول إلى الدولار الرقمي وتجاوز القيود المحلية، بينما تستهدف في الأسواق المتقدمة حاملي العملات المستقرة ذوي القيم العالية الباحثين عن إنفاق سلس.

ويخلص التقرير إلى أن توسع العملات المستقرة سيعني تلقائيا توسع أكبر لبطاقات الكريبتو معها.

