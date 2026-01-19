سعر سهم جي بي مورجان (JPM) يحاول تصريف تشبعه البيعي – توقعات اليوم – 19-01-2026

تقدم قليلاً سعر سهم فيزا VISA INC (V) بتداولاته الأخيرة على المدى اللحظي، في محاولة من السهم لتعويض جزء مما تكبده من خسائر سابقة، كما يحاول أيضاً تصريف البعض من تشبعه البيعي الواضح بمؤشرات القوة النسبية، خاصة مع بدء ظهور تقاطع إيجابي بها، في ظل سيطرة الاتجاه التصحيحي الهابط على المدى القصير، مع استمرار الضغط السلبي نتيجة تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، والذي يقلص من فرص تعافي السهم على المدى القريب.

لهذا تشير توقعاتنا إلى انخفاض سعر السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة استقراره دون المقاومة 336.00$، ليستهدف مستوى الدعم المحوري 318.00$.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: هابط