سعر سهم بيركشاير (BRK.B) يتلقى بعض الدعم – توقعات اليوم – 19-01-2026

صعد قليلاً سعر سهم إيلي ليللي ELI LILLY AND COMPANY (LLY) خلال تداولاته الأخيرة على المدى اللحظي، في محاولة من السهم لتعويض البعض مما تكبده من خسائر سابقة، وسط تأثره بكسر خط اتجاه فرعي صاعد على المدى القصير، مع وجود ضغط سلبي نتيجة تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ما يعزز من سيناريوهات عودة هبوط السهم على المدى القريب، خاصة ويأتي هذا في ظل توارد الإشارات السلبية من مؤشرات القوة النسبية.

لهذا تشير توقعاتنا إلى انخفاض سعر السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة استقراره دون سعر 1,066.00$، ليستهدف مستوى الدعم المهم 979.00$.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: هابط