الاقتصاد

سعر سهم بيركشاير (BRK.B) يتلقى بعض الدعم – توقعات اليوم – 19-01-2026

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today

2026-01-19 12:08PM UTC

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

صعد قليلاً سعر سهم إيلي ليللي ELI LILLY AND COMPANY (LLY) خلال تداولاته الأخيرة على المدى اللحظي، في محاولة من السهم لتعويض البعض مما تكبده من خسائر سابقة، وسط تأثره بكسر خط اتجاه فرعي صاعد على المدى القصير، مع وجود ضغط سلبي نتيجة تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ما يعزز من سيناريوهات عودة هبوط السهم على المدى القريب، خاصة ويأتي هذا في ظل توارد الإشارات السلبية من مؤشرات القوة النسبية.

 

لهذا تشير توقعاتنا إلى انخفاض سعر السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة استقراره دون سعر 1,066.00$، ليستهدف مستوى الدعم المهم 979.00$.

 

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: هابط

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

